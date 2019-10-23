Курды-террористы, ИГ* и США надежно стерегут украденную у Сирии нефть

Богатый полезными ископаемыми восток Сирии по-прежнему находится в оккупации курдских боевиков, джихадистов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и сил международной коалиции во главе с США. Несмотря на уход с севера Сирии, американцы не спешат покидать остальные районы за Евфратом и ведут воздушную и наземную разведку с целью не допустить в этот регион правительственные силы САР. Причиной всему – нефтегазовые месторождения.

Подробнее о криминальном нефтяном бизнесе курдских радикалов и американцев в Сирии – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Разведка на Евфрате

Американские ВВС вновь прочесывают нефтеносные районы Сирии, оккупированные курдскими террористами из альянса «Демократические силы Сирии». Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@ynms79797979), самолеты международной коалиции были замечены над руслом реки Евфрат в районе нефтяных месторождений Аль-Танак и Аль-Омар.

Intense flight of "Washington Alliance" fighter jets over the river bed in the countryside of Jazira, and the perimeter of the oil fields "Tank" and "Al-Omar", were observed Tuesday afternoon. — Y.N.M.S (@ynms79797979) October 22, 2019

Также очевидцы сообщали о том, что в районе населенного пункта Аль-Бусейра недалеко от нефтегазовых полей американские вертолеты проводят интенсивную разведку местности. Кроме того, на земле патрулирование со стороны международной коалиции вели семь бронированных пикапов в районе города Багуз-Фокани, о чем сообщает новостной ресурс Euphrates Post.

Все эти факты напрямую указывают на то, что США не желают покидать нефтеносные районы Сирии, захваченные руками курдских террористических формирований.

Нефть всему голова

В Восточном Дейр-эз-Зоре располагаются крупнейшие нефтяные месторождения в САР – Аль-Омар и Аль-Танак. Судя по ходу операции «Буря Джазиры», которая разворачивалась с сентября 2017 года, курдско-арабские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемые западной коалицией во главе с Соединенными Штатами, двигались целенаправленно к этим залежам нефти, в то время как заявленная цель наступления – уничтожение «Исламского государства» (запрещено в РФ) – носила даже не факультативный характер.

Осенью 2017 года Сирийская арабская армия (САА) успешно освобождала западный берег Евфрата: прорвав блокаду административного центра провинции, войска САР под постоянным прикрытием ВКС РФ начали двигаться к иракской границе. Тем временем за рекой уже надвигались с севера полчища оккупантов из YPG.

Несмотря на уверения Вашингтона, что он якобы не претендует на контроль над Дейр-эз-Зором, курдские боевики под командованием коалиции приближались все стремительнее. Препятствиями на пути к этому были джихадисты ИГ1 и местное арабское население - но и к тем и другим боевики YPG нашли свой подход.

«Распил» нефтедолларов с ИГ

С террористами ИГ главари «Демократических сил» заключили сделку, благодаря которой в их руках в короткий срок оказались важнейшие нефтегазовые месторождения. В конце 2017 курдские бандгруппы подозрительно быстро начали продвигаться вглубь удерживаемых террористами районов. Уже к концу сентября подконтрольные курдским боевикам медиаресурсы объявили о взятии силами YPG ключевых нефтяных и газовых полей Аль-Эзба, Табия и Аль-Джафра к востоку от Дейр-эз-Зора. Но эксперты вскоре обратили внимание, что все объекты выглядят удивительно целыми и почти неповрежденными, хотя обычно исламисты ИГ принципиально разрушают всю инфраструктуру перед сдачей территорий.

К декабрю 2017 года бандформирования YPG стремительно преодолели расстояние в несколько десятков километров и взяли другое стратегическое нефтяное поле – Аль-Танак. Под управление «Демократических сил» оно также перешло без боя – по итогам встреч представителей SDF, США и ИГ, о чем сообщили местные источники портала Fars News.

Примерно тогда же было «освобождено» и самое нефтеносное месторождение САР – Аль-Омар. Некоторые ближневосточные порталы тогда тоже небезосновательно сообщали, что оно было взято в ходе переговоров с членами ИГ, которые согласились отдать данное поле в обмен на процент с прибыли от продажи ресурсов.

Борьба не с ИГ, а с населением

С местным населением, подавляющее большинство которого составляют арабы-сунниты, курдские радикалы, напротив, совсем не церемонились. «Демократические силы» изначально вступили в эти районы в качестве новых захватчиков, а США, перед глазами которых была только нефть, позволяли творить террористам YPG что им вздумается.

Двигаясь от месторождения к месторождению вдоль Евфрата боевики SDF старались не освободить, а овладеть территориями, подчинив себе местных граждан. При этом некоторые арабские поселки, которые встречались на пути курдских радикалов, полностью уничтожались, а их жители жестоко истреблялись.

Сейчас из провинции Дейр эз-Зор не прекращают поступать сообщения очевидцев о военных преступлениях и зверствах курдских террористов против гражданских лиц. Местные источники бьют тревогу, заявляя о самом настоящем геноциде. На этом фоне в регионе вновь участились митинги жителей, которые требуют немедленного ухода SDF и США.

Как крадут у Сирии нефть

Таким образом – жестокостью подчинив местное население и подружившись с террористами ИГ – «Демократические силы» захватили самые главные центры нефтедобычи в Сирии и принялись тут же нещадно эксплуатировать их. С осени 2017 года им удалось наладить целую нелегальную схему контрабанды жизненно необходимых для жителей САР энергоресурсов из арабской республики.

Портал Arabi Today в феврале текущего года опубликовал ролик, наглядно отобразивший масштабы незаконного вывоза нефти из страны. Кадры были сделаны американским БПЛА, который, судя по всему, контролировал передвижение колонны с воздуха.

Представителям прессы видео передал неизвестный источник из SDF. Он, кроме того, рассказал журналистам Arabi Today, что дрон запечатлел только 30 автоцистерн, а всего в рейсе было задействовано 250-300 нефтевозов. Он добавил, что колонны с краденым сирийским «черным золотом» совершают такие рейды примерно раз в 10 дней.

Корреспондент ФАН тоже узнал немало подробностей многочисленных случаев краж нефти курдскими боевиками от местного адвоката по имени Гусамуддин. Он рассказал, что с полей на востоке Дейр-эз-Зора ежедневно вывозятся тысячи бочек с «черным золотом». Все они отправляются в соседние Турцию и Ирак, где успешно сбываются, а заработанные деньги поступают главарям Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG.

Свою роль в преступной схеме курдских главарей в соответствии с договоренностями играют и джихадисты ИГ, многие из которых «растворились» среди других бойцов SDF. Движение колонн нефтевозов многократно фиксировалось на пути с поля Аль-Омар через военную базу США около Аш-Шаддади и дальше по дороге в иракский Синджар. Причем джихадисты имели свою долю на этом маршруте, выполняя роль своего рода таможни.

Разрушение нефтяного сектора Сирии

Несомненно, и «Исламскому государству» и курдским боевикам с американцами очень повезло: до момента, когда они вторглись и грубо разворовали ценные залежи, частично опорожнив стратегические месторождения, Сирия успела вложить большие средства в разведку и разработку нефтяных источников.

До войны Дейр эз-Зор был центром добычи нефти в стране. Стратегическое значение провинции определялось расположением там большого числа крупных нефтяных месторождений, современных газоперерабатывающих завода и магистральных трубопроводов.

Все эта готовая инфраструктура была захвачена в 2014 году исламистами ИГ, в 2017-м к этой «кормушке» пришли и курдские боевики. Только за 2015 год «Исламское государство» получило от нелегальной торговли ресурсами порядка 900 миллионов долларов, что соответствовало добыче 80 тысяч баррелей нефти в сутки.

Однако методы извлечения «черного золота» радикалы применяли крайне грубые, из-за чего значительная часть техники и оборудования быстро пришла в негодность. Некоторые источники им даже пришлось закрыть, поскольку из-за варварского подхода ИГ добыча из них теперь практически невозможна. В результате нефтяная отрасль страны оказалась в серьезном кризисе из-за желания оккупантов получить сиюминутный доход от быстрого сбыта контрабандных ресурсов.

Безусловно, все эти процессы проходят под чутким руководством Соединенных Штатов, которые благодаря сирийской нефти богатеют сами и делают беднее неугодную им арабскую республику. Примечательно, что, введя санкции, сковавшие экономические связи САР с другими странами, американцы сами же нарушают собственные ограничения, нелегально поставляя ворованную сирийскую нефть в соседние государства.

«Демократические силы» и джихадисты ИГ в этой ситуации – всего лишь инструмент, руками которых США распоряжаются чужим национальным достоянием, уничтожая и без того измученную войной Сирию.

Нефть должна принадлежать народу

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в комментарии для ФАН, что США и подконтрольные им боевики SDF уничтожают экономику САР систематически – санкциями, ликвидацией городов и подрывом нефтяного сектора.

«Нефтяная инфраструктура в этом районе Дейр-эз-Зора, удерживаемом курдскими формированиями и Соединенными Штатами, после хищнического использования, не отвечающего необходимым, принятым в мире нормам, понесла значительные убытки и разрушения. Соответственно, как радикалы YPG, так и американцы, ворующие и вывозящие нефть из страны, несут полную ответственность за нынешнее состояние данного сектора экономики САР. Как будто мало было бомбардировок авиации коалиции, в ходе которых уничтожались жилые дома, инфраструктура городов и целые населенные пункты, взятые штурмом уже в виде руин, – например, конечно, Ракка», – напомнил эксперт.

От ликвидации городов Вашингтон рассчитывает перейти к ликвидации всей республики в прежнем виде, влияя также и на уже освобожденные районы к западу от Евфрата, в частности – путем провоцирования бензинового кризиса.

«Данный нефтеносный регион за Евфратом представляет стратегическое экономическое значение для всей страны. Еще именно поэтому он также и интересен американцам и «Демократическим силам». Соответственно, вряд ли стоит ждать, что они так же относительно легко уйдут отсюда, как из северных районов. Но такое отношение к фактически национальному достоянию республики, обеспечивающему ее благосостояние, – это, безусловно, преступление со стороны США и курдских группировок. Это новые тяжелейшие потери для страны, ее экономики, всего народа, и их будущего», – подчеркнул востоковед.

Эти деяния не должны остаться безнаказанными, добавил он. Потому мировое сообщество обязано в конце концов воззвать к справедливости и привлечь виновных к ответственности.

«Эти действия американцев и их союзников требуют внимания ООН и осуждения общественности. Должно быть международное решение, предполагающее немедленный вывод из САР американских войск и возвращение этих территорий в ведение правительства Башара Асада. США в очередной раз показали, что их совершенно не заботят ни народы, ни страны, где находятся – легально или нелегально – их вооруженные силы, в том числе Сирия. А все слова о поддержке и оды во славу демократии с трибун являются лишь дымовой завесой, скрывающей продвижение корыстных интересов Вашингтона», – резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.