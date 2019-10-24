Костер из русских книг как символ «новой» Латвии

Премьера исторического сериала «Екатерина Великая» на канале HBO состоялась 21 октября. Сериал, повествующий о русской истории, — это совместное производство Великобритании и США при поддержке Европейского Союза. В главной роли снялась оскароносная Хелен Миррен (урожденная Елена Васильевна Миронова).

В одной из небольших ролей в сериале снялся латвийский политик и общественный деятель Янис Кузинс, который неоднократно становился героем публикаций Федерального агентства новостей.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян обсудил с Кузинсом мировую премьеру. Литовский политик поделился с колумнистом ФАН впечатлениями о съемках, а также рассказал о нестандартных методах «гибридной войны» Запада с Россией при помощи кино.

Ожившая история

— На телеканале HBO стартовал сериал «Екатерина Великая», в котором вы снимались. Расскажите о самом ярком впечатлении от съемок.

— Мое самое яркое впечатление — это то, что съемки с моим участием проходили в одном из самых живописных мест Латвии, в Рундальском дворце. Я снимался там целый месяц, а Хелен Миррен — целых два. Чтобы по-настоящему вжиться в роль императрицы, она все это время жила в поместье Мазмежотне на берегу реки Лиелупе.

Для меня это было настоящее погружение в другую историческую эпоху. Костюмированные сцены, этикет и нравы тех времен. Рундальский дворец известен, прежде всего, как бывшая загородная резиденция герцогов Курляндии. У дворца необычная история. С 1736 года его владельцем числился фаворит российской императрицы Анны Иоанновны — Эрнст Иоганн Бирон. Но въехать в свой дворец Бирон не мог более 30 лет из-за того, что после смерти императрицы попал в опалу, был арестован и отправлен в многолетнюю ссылку. Замок долгие годы так и оставалось недостроенным. Только в 1763 году Екатерина II восстановила Бирона во всех правах, а в 1767 году он впервые смог заселиться в свою резиденцию. Произошло это за несколько лет до его смерти.

Стоит подчеркнуть, что автором проекта Рундальского дворца стал Бартоломео Франческо Растрелли. Именно по его проектам были построены красивейшие дворцы Санкт-Петербурга, в том числе Зимний дворец. Так вот — Рундальский дворец в Латвии в сериале стал «копией» Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. То есть, он был имитацией Зимнего. Хотя сама Екатерина II со своими фаворитами непосредственно в Рундальском дворце тоже бывала.

Часть эпизодов сериала снималась в России: в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Речь идет о Петергофе, Пушкине, Гатчине и Юсуповском дворце в Петербурге.

Символ «новой» Латвии

— Расскажите о методах работы западных съемочных групп. Может, вспомните какой-то яркий момент съемок?

— В этом сериале я играл дворецкого. Участие в проекте позволило мне погрузиться в съемочный процесс и понаблюдать, как работают западные съемочные группы. Честно говоря, самое большое впечатление, причем негативное, на меня произвели съемки в четвертом эпизоде. Там по сценарию, уже будучи в старческом маразме, Екатерина в порыве гнева велит сжечь целую библиотеку французских книг. При съемках этой сцены на сожжение обрекли книги советской эпохи на русском языке, в том числе художественные и исторические. Фактически, оставили без русскоязычной литературы местную школьную библиотеку. Целую гору русских книг свезли и сожгли.

У меня сердце кровью обливалось, когда языки пламени пожирали всю эту бесценную литературу. Многие книги были изданы еще в 30—50-х годах прошлого века и, безусловно, имели немалую культурную и историческую ценность. Думаю, так латвийские власти подыграли Западу. Хотели показать, что русскоязычных школ у нас в Латвии больше не будет, а значит — литература на русском языке новому поколению больше не понадобится, и эти книги запросто можно сжечь в сериале про русскую императрицу. Такой вот символизм ради эффектного кадра. Костер из русских книг — как символ «новой» Латвии.

«Крымская» шпилька для России

— Какой из эпизодов сериала на вас, уже как зрителя, произвел наибольшее впечатление?

— Конечно, третий! В этом эпизоде речь идет о предложении графа Григория Потемкина по результатам войны с турками присоединить Крым к Российской империи. В фильме обсуждение сводится к тому, что, по версии авторов сериала, присоединение Крыма может плохо отразиться на связях России с Францией и Великобританией, а особенно — на союзе с Германией. Такая вот тонкая «крымская» шпилька современной России из исторического сериала, который финансировал в том числе Евросоюз.

Сцены в Крыму и Севастополе снимались, разумеется, не на полуострове, так как эта территория под санкциями, — а в Литве. Хотя я бы с удовольствием поехал сниматься в Крым, тем более, что в последние годы там бывал и вижу, как преображается полуостров после воссоединения с Россией.

Если говорить об исторических параллелях, я для себя отметил, что, хотели этого создатели фильма, или нет, но в третьем эпизоде сериала прямо говорится, что без Крыма Россия не сможет стать по-настоящему великой. На мой взгляд, именно поэтому историческая справедливость, восторжествовавшая в 2014 году, столь важна.

(Крым и Севастополь вернулись в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума и, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом. Киев и его западные покровители отказываются признать российский статус Крыма, накладывая на Россию незаконные санкции. — Прим ФАН).