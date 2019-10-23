Россия в ООН призвала США уничтожить запасы химоружия

Нью-Йорк, 23 октября. Российские власти призвали США ликвидировать свои запасы химического оружия вслед за Москвой. С таким обращением выступил в среду заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«В 2017 году мы завершили уничтожение своего химического арсенала – порядка 40 тысяч тонн. Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», — отметил он.

Дипломат также предложил создать при ООН новую структуру, которая будет расследовать инциденты с использованием химоружия. Сейчас подобной деятельностью занимается Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако этот институт оказался расколот благодаря фейкам о химатаках в Сирии и политизированному «делу Скрипалей».

Отметим, что западные страны неоднократно обвиняли сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения и боевиков. Официальный Дамаск все обвинения отрицает, указывая на то, что весь запас отравляющих веществ был вывезен с территории Сирии еще несколько лет назад под присмотром ОЗХО. А все «химические атаки» являются либо провокацией подконтрольных Западу террористов, либо постановочными видео организации «Белые каски», которую финансируют страны, поддерживающие сирийскую оппозицию. Сфабрикованные ролики «Касок» уже дважды становились поводом для удара США и их союзников по территории Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп распорядился выделить 4,5 млн долларов на поддержку скандальной организации.