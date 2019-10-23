Президент Намибии попросил у Путина помощи военных советников

Сочи, 23 октября. Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали военных, заявил президент африканской страны Хаге Готфрид Гейнгоб на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им», — заявил Гейнгоб в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.

Кроме того, глава Намибии отметил, что двусторонние отношения государств находятся на «достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы». Гейнгоб обратил внимание на то, что сфера энергетики является проблемной, он призвал обсудить ее «как друзья».

Напомним, саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

На полях саммита президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Намибия могли бы наладить тесное сотрудничество в производстве ядерного топлива. Кроме того, Путин заявил и о заинтересованности России в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе Намибии.

Путин также высоко оценил перспективы совместной разведки России и Намибии участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. Российский лидер добавил, что большие перспективы есть у России и Намибии и в сфере транспорта. Так, Объединенная вагонная компания уже ведет переговоры о модернизации железных дорог в Намибии, поставках грузовых вагонов и комплектующих, сообщил президент РФ.