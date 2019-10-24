Сирия итоги за сутки на 24 октября 06.00: Асад одобрил план Турции и РФ, США укрывают террористов в «ат-Танфе»

Сирия, 24 октября. Президент САР Башар Асад поддержал решения, принятые РФ и Турцией в рамках меморандума о взаимопонимании. США продолжают укрывать террористов в районе «ат-Танфа». Дональд Трамп заявил об отмене антитурецких санкций, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов к юго-западу от Алеппо; начали продвигаться вдоль трассы М-4 из Хасаки в Ракку.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по городу Хан-Шейхун в южной части Идлиба; подверглась ответным обстрелам САА на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации атаки с участием смертника в городе Камышлы в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: покинули насосную станцию Алук в Хасаке; обвиняются в убийстве двух человек в Дейр-эз-Зоре; были заподозрены в организации взрывов в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в ходе перестрелок с курдскими террористами в северной части Алеппо; атаковали укрепрайоны РПК на севере Ракки; осуществили разведывательные вылеты поблизости от аль-Маликии в Хасаке.

Международная коалиция: задействовала авиацию на востоке Дейр-эз-Зора; переправила военные конвои к городу Аль-Бусейра на юго-востоке САР.

Провинция Алеппо

В рамках российско-турецкого соглашения, которое было достигнуто после переговоров между президентами РФ и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом — российские военные полицейские приступили к патрулированию приграничных с Турцией районов на участке между городами Джараблус и Кобани. По данным министерства обороны РФ, для этой цели к турецкой границе были переброшены сотрудники формирования, ранее базировавшиеся в Манбиджском округе.

К юго-западу от Алеппо накануне возобновились вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистских бандформирований. Согласно информации Twitter-канала (NeSyria), союзные САА проасадовские отряды атаковали позиции джихадистов коалиции «Тахрир аш-Шам» и подконтрольных ей группировок в окрестностях населенных пунктов Халса, Зейтан, аль-Хумейра и Хан-Туман.

Между тем в Северном Алеппо продолжились столкновения между курдскими террористами и протурецкими силами. По данным медиапортала Step News Agency, противники обменивались ударами поблизости от населенного пункта Кафр-Хашер, в результате чего были убиты четверо союзников Турции, ранения получили еще двое.

Провинция Хомс

Информационное агентство Anna News сообщало о том, что на территории так называемой зоны безопасности в районе американской военной базы «Ат-Танф» был выявлен джихадист вооруженной оппозиции, который осуществлял контрабанду оружия для «спящих ячеек» «Исламского государства», базирующихся в пустыне Бадия Аш-Шам. Отмечалось, что боевик являлся одним из членов бандформирования «Магавир ат-Таура», которое пользуется поддержкой Соединенных Штатов. Таким образом, продолжая удерживать южные районы Хомса, а также спонсируя антиправительственные группировки, Вашингтон потворствует возрождению ИГИЛ1 в Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки тела двух сирийцев были найдены недалеко от поселения аль-Джарди. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), погибшие принадлежали к числу мирных жителей и были арестованы курдскими радикалами в районе города Абу-Хасан. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), позднее это вызвало масштабные акции протеста в аль-Джарди, участники которых требовали осудить тех, кто имеет отношение к убийству молодых людей.

Между тем ВВС западной коалиции возобновили боевые вылеты в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). По сведениям военного источника в сети Twitter (AliAlleile), в Восточном Дейр-эз-Зоре были проведены несколько высадок десанта, о результатах которых до сих про ничего неизвестно. Кроме того, медиапортал Masar Press Agency заявлял о прибытии конвоев международного альянса к городу аль-Бусейра. Цели передислокации сюда дополнительных сил также не были оглашены.

Позднее стало известно о том, что к север-востоку от аль-Бусейры в деревне Ас-Саджар была арестована семья иракцев. Их обвинили в хищении восьми тысяч долларов, о чем сообщал Twitter-канал (EuphratesPost).

Провинция Ракка

Как и военная полиция РФ, части Сирийской арабской армии (САА) начали осуществлять мониторинг обстановки в приграничных с Турцией районах по условиям российско-турецкого соглашения. Военнослужащие сил САР двигались вдоль магистрали М-4 из Хасаки в Алеппо, заняв ее практически полностью.

Тем временем турецкие ВВС осуществили боевые вылеты в зонах контроля курдских боевиков. Атаке подверглись позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенного пункта Шаракрак, передавал Twitter-канал (NPA_English). Также отмечались стычки поблизости от поселения Шергират.

Во второй половине дня сразу два взрыва произошли в Северной Ракке. Согласно данным новостного портала Aleppo Media Center, детонировал заминированный автомобиль в городе Сулук, что привело к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, Twitter-канал (MasarPressNet) сообщал о гибели одного из высокопоставленных членов протурецких сил в результате взрыва к северу от Айн-Иссы. В установке обоих СВУ обвиняются курдские террористы, которые покинули данные территории незадолго до этого.

Провинция Хама

На севере Хамы накануне вновь вспыхнули перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Военнослужащие правительственных подразделений под прикрытием ВКС РФ атаковали военные объекты джихадистов на подступах к населенным пунктам Джубб-Сулейман и аль-Хаваш. Кроме того, под ударом оказались укрепрайоны радикалов вблизи городов Маарет-Хурма и Тель ан-Нар в южной части соседнего Идлиба. Поводом к началу обстрела послужило нападение радикалов на Хан-Шейхун, о котором сообщал на своей странице в Twitter военный источник (NurmurodH).

Между тем в регион прибыла очередная партия гумпомощи от РФ. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Рабау. Среди местных жителей были распределены около 500 наборов с продовольствием общим весом почти в 2,5 тонны.

Провинция Хасака

В минувшие сутки пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся между главой САР Башаром Асадом и Владимиром Путиным, стороны обсудили основные положения меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией. Президент Республики заявил о поддержке принятых решений и о готовности к совместному с РФ патрулированию «зоны безопасности».

Дабы избежать возобновления операции «Источник мира», курдские боевики должны вывести свои отряды из приграничной зоны в течение последующих 132 часов. Согласно сведениям интернет-портала Step News Agency, террористы уже покинули насосную станцию Алук к востоку от Рас аль-Айна, после чего ее заняли протурецкие формирования. Во второй половине дня также стало известно о полном контроле союзников Анкары над Рас аль-Айном.

Произошел взрыв городе Камышлы. В соответствии с данными, предоставленными источником в Twitter (RudawEnglish), взрывное устройство было активировано смертником, находившимся в джихад-мобиле. Инцидент обернулся ранением двух человек. Предполагается, что террорист являлся членом «Исламского государства» и пробрался на подконтрольные САА территории со стороны оккупированных курдами районов.

Фиксировались разведывательные вылеты в Северо-восточной Хасаке. Twitter-канал (vvanwilgenburg) сообщает о том, что наблюдение осуществлялось за районом города аль-Маликия, в окрестностях которого также были замечены дроны.

К вечеру стало известно об отмене санкций США против Турции, введенных 14 октября. Об этом во время своего выступления заявил президент США Дональд Трамп.

1 Организация запрещена на территории РФ.