Сирия, 24 октября. Курды-боевики оставили ловушку для турок в городе Тель-Абъяд к северу от Ракки. Дональд Трамп выделил 4,5 миллиона долларов членам псевдогуманитарной организации «Белые каски». ВКС РФ нанесли ответные удары по «Джебхат ан-Нусре»1*** к юго-западу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре» к юго-западу от Идлиба в ответ на нарушения джихадистами перемирия.

Международная коалиция: продолжает вести полеты над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор; выделила 4,5 миллиона долларов членам псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Курды: оставили ловушку для турок в виде крупной авиационной бомбы в городе Тель-Абъяд к северу от Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в проведении взрыва в Аш-Шаддади, в результате которого предположительно погибли местные жители.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, вновь были зафиксированы в небе над Восточным Дейр-эз-Зором. По информации местного портала Euphrates Post, пролеты, в частности, отмечались в районе города Аль-Бусейра, расположенного между руслами рек Евфрат и Хабур. Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в нефтеносных районах Сирии сохранится военный контингент Соединенных Штатов. Вашингтон и подконтрольные ему курдские боевики из состава Сирийских демократических сил (SDF)**** продолжают нелегальную продажу нефти за границу, которая регулярно вывозится с крупнейших в САР месторождений на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли новую серию ответных ударов по опорным пунктам террористических бандгрупп из состава исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» к юго-западу от Идлиба. Согласно данным Masar Press Agency, бомбардировкам подверглись позиции боевиков в предместьях городов Кафр-Набель и Джабала. Сведения о причиненном джихадистам уроне пока уточняются. «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и аффилированные с ней формирования систематически нарушают перемирие в Идлибской зоне, обстреливая позиции Сирийской арабской армии (САА), мирные кварталы, а также предпринимая попытки атак на базу «Хмеймим».

По заявлению Белого дома, Трамп принял решение выделить финансовую помощь в размере 4,5 миллионов долларов членам псевдогуманитарной организации «Белые каски», передает агентство AFP. Данные «волонтеры», которые напрямую спонсируются Лондоном и Вашингтоном, играют ключевую роль в информационной войне Запада против официального Дамаска, в том числе выдумывая фейковые поводы в виде якобы химатак войск САР для санкционирования прямых ударов международной коалиции по объектам САА.

Провинция Ракка

Бойцы протурецких сил, принимавших участие в антитеррористической операции Анкары «Источник мира» на севере САР, обнаружили ловушку, оставленную курдскими боевиками, в зачищенном от террористов Отрядов народной самообороны (YPG) городе Тель-Абъяд к северу от Ракки. Радикалы SDF оставили фугасную авиационную бомбу ФАБ-500ШН, сообщает Twitter-ресурс Directorate 4. Он также опубликовал фото, запечатлевшие мощное взрывное устройство. Ранее портал TRT Russian передавал, что в окрестностях Тель-Абъяда в результате атаки смертника Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли три представителя союзных Турции формирований, еще 18 получили ранения.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади к югу от Хасаки прогремел взрыв. Согласно информации SANA, причиной стала детонация заминированного автомобиля, который был припаркован возле магазина «Аль-Ани», расположенного неподалеку от главной мечети. По предварительным сведениям, есть жертвы среди местного населения, однако данные об их количестве пока уточняются. Предполагается, что взрыв был организован и проведен членами подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые по-прежнему сохраняют широкое присутствие в зоне контроля курдских боевиков за Евфратом.

1 Организация запрещена на территории РФ.