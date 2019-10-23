Сирия, 23 октября. Дональд Трамп объявил об отмене санкций против Турции. Город Рас аль-Айн полностью перешел под контроль протурецких сил. Курды задержали семью из Ирака в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов в южной части Идлиба; направили подкрепление к городу Айн-Исса на севере Ракки.

«Исламское государство»1: вновь распространяет листовки с угрозами для жителей Дейр-эз-Зора, сотрудничающих с курдскими боевиками; заявило об убийстве девяти ополченцев-шиитов в Ираке в провинции Дияла.

ВС Турции и протурецкие силы: разместили наблюдательный пункт на севере Хасаки; установили полный контроль над городом Рас аль-Айн.

Курдские вооруженные группировки: задержали членов иракской семьи северо-восточнее аль-Бусейры в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о возобновившихся арестах гражданских лиц курдскими боевиками. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) задержали всех членов одной из иракских семей, проживавшей в деревне Ас-Саджар. Арестанты были обвинены в хищении восьми тысяч долларов. Как известно, поселение располагается северо-восточнее города Аль-Бусейра, в район которого несколькими часами ранее прибыли военные конвои возглавляемой США международной коалиции.

Тем временем боевики «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля курдских бандгрупп, вновь прибегли к распространению листовок с угрозами для тех, кто сотрудничает с «демократической армией». Информационный портал Deirez Zor 24 сообщает, что террористы наклеивали плакаты на столбы электроснабжения, а также распространяли листовки в населенном пункте аль-Эзба, что свидетельствует о проблемах с безопасностью в этом районе.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе вновь фиксируются взаимные обстрелы между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Согласно информации интернет-портала Step News Agency, при поддержке ВКС РФ силы Сирийской арабской армии (САА) атакуют укрепрайоны боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Хазарин и Кафр-Саджна. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, в первой половине дня радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1***, дислоцирующиеся в южных районах провинции, ударили по подконтрольному силам САР городу Хан-Шейхун.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) практически полностью установила контроль над магистралью Алеппо — Хасака, которая проходит через всю северную Сирию. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция РФ будут осуществлять совместное патрулирование в приграничных с Турцией районах в рамках российско-турецкого меморандума, который был заключен накануне.

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что для поддержки своих сил САА направила подкрепление в район города Айн-Исса. Колонна с военной техникой прибыла со стороны населенного пункта ат-Табка.

Провинция Хасака

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций, введенных против Турции спустя несколько дней после начала операции «Источник мира». Глава государства заявил о том, что распоряжение об их отмене было дано министру финансов Стивену Мнучину. Напомним, прежде всего ограничения распространялись на официальных лиц Турецкой Республики. Так, под санкции 14 октября попали министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Тем временем Twitter-канал (BarPnarHarekat2) сообщает о том, что под контроль протурецких формирований полностью перешел город Рас аль-Айн, расположенный в приграничных с Турцией районах. Накануне поступали сведения о том, что перед выводом своих отрядов курдские боевики заминировали окрестности населенного пункта, а также сожгли множество жилых домов. По данным медиапортала Step News Agency, турецкие военные уже приступили к установке наблюдательного пункта в деревне ас-Сальхия на западе от Рас аль-Айна.

Ирак

Поступают неподтвержденные сведения о новой вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. Согласно информации военного источника в сети Twitter (jacksanders1965), ссылающегося на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы, группа боевиков атаковала конвой из пяти автомобилей проправительственных отрядов ополчения «Хашд Аш-Шааби», направлявшийся в сторону Багдада, в результате чего погибли девять членов формирования. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.