Профессор БГЭУ исключил возможность создания супергосударства России и Белоруссии

Жители Белоруссии при всей своей россияцентричности не хотят растворения в российском государстве. Об этом Федеральному агентству новостей заявил профессор кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Олег Буховец. По его словам, совместное обустройство постсоветского пространства в рамках проекта Союзного государства и в рамках ЕврАзЭС обеим странам выгоднее, чем создание российско-белорусского «супергосударства».

«Это куда более масштабная задача, нежели российско-белорусские отношения и какие-либо попытки реинтеграции СССР. Надо учиться на ошибках западных соседей — как в 2005 году сначала избиратели Франции в мае, а в начале июня — Нидерландов, а в 2008 году — Ирландии отвергли проект «Конституция для Европы», — напомнил эксперт.

Главным ноу-хау современной российско-белорусской интеграции профессор назвал сотрудничество стран по линии регионов.

«В Республику Беларусь приезжает каждый год по несколько российских губернаторов, — отметил собеседник ФАН. — Это позволяет нам определять оптимальные зоны для взаимовыгодного сотрудничества, исходя из конкретных потребностей во всех сферах жизни населения».

Сегодня, по мнению Олега Буховца, у населения Белоруссии и представителей мировой общественности нет оснований воспринимать страну как российского сателлита. Профессор назвал мнимой зависимость Минска от Вашингтона в принятии политических решений и привел в пример недавний инцидент с арестом россиянки Анны Богачевой по сфабрикованному делу.

«Это абсолютный фейк, что белорусская сторона готовилась выдать ее американцам. Что вы! Это было бы равнозначно политическому самоубийству для нас, — убежден профессор. — Противники нашего союза есть не только в российском, но и в белорусском политическом истеблишменте. Вот они и пытаются навредить через системы поощрения, гранты, конференции, стипендии. Но контрольный пакет влияния в нашем государстве ясно у кого!»

Визит помощника президента США Джона Болтона в Минск в конце августа собеседник ФАН назвал не более чем формальностью.