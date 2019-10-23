Президент Нигерии поблагодарил РФ за помощь в борьбе с экстремистами «Боко Харам»

Сочи, 23 октября. Благодаря поддержке России в Нигерии удалось значительно сократить деятельность террористов экстремистской организации «Боко Харам». Об этом рассказал нигерийский лидер Мухаммад Бухари во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

«Благодаря поддержке наших друзей и союзников, таких как Российская Федерация, мы в значительной мере сократили деятельность террористов из «Боко Харам», — поблагодарил РФ за помощь в борьбе с экстремистами Бухари.

Президент Нигерии также поблагодарил Путина за организацию первого российско-африканского саммита, отметив, что это событие показывает высокий уровень отношений между Россией и Африканским континентом.

Бухари выразил надежду на то, что саммит станет «отправной точкой» и даст новый импульс «теплым и взаимовыгодным» отношениям РФ и Нигерии.

«Боко Харам» — боевая террористическая группировка радикальных исламистов, действующая в северо-восточных и северных штатах Федеративной Республики Нигерия. Группировка имеет ячейки в приграничных с Нигерией районах Нигера, Камеруна и Чада. Экстремисты «Боко Харам» выступают против западного образования, демократии западного образца и принципа разделения властей, а также ношения западной одежды и использования прочих элементов современной западной культуры.

Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба ранее говорил о том, что с помощью РФ и ее опыта в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абуджа сможет разгромить группировку «Боко Харам». По словам Угбы, Нигерия рассмотрит возможность приглашения военных специалистов России для обучения вооруженных сил.

Саммит и экономический форум Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств Африканского континента, в общей сложности в нем примут участие порядка 10 тысяч гостей, которые представят различные сектора экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.