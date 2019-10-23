Мир Сарраджа и Хафтара лишил бы террористов ПНС Ливии нефтяных доходов

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Гостями мероприятия стали лидеры десятков африканских государств. Прибыла на встречу и делегация так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного ООН как легитимная власть. При этом под прикрытием ПНС работают многочисленные группировки боевиков, связанные с запрещенными в России международными террористическими организациями «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и ИГИЛ1.

Представителей ПНС, несмотря на их сомнительные связи, пригласили в Россию, так как саммит посвящен в том числе и разрешению конфликтов на африканском континенте. Но, как оказалось, эта сторона ливийского конфликта в мирных переговорах не заинтересована. Так, глава триполитанского МИД Мухаммед Сияла заявил журналистам, что ПНС не намерено вести какие-либо мирные переговоры с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и другими представителями Ливийской национальной армии (ЛНА). Причина — деньги за ливийскую нефть, которые сейчас террористы Триполи забирают полностью себе.

«Нефтяные» террористы

Новый виток конфликта в Ливии начался после того, как заседающая в Тобруке Палата представителей Ливии назначила командующим армии Халифу Хафтара. Главной задачей фельдмаршала стало освобождение своей страны от многочисленных террористических группировок и обычных банд, стекавшихся в Ливию под крыло Правительства национального согласия, обосновавшегося в Триполи.

И содержит ПНС своих радикальных «друзей» на средства, получаемые от продажи нефти. По факту, сегодня триполитанское правительство само оказалось в заложниках у террористов, которых некогда привело в Ливию. Многочисленные группировки держат под полным контролем столицу страны и морские нефтеналивные порты.

Однако с началом наступления ЛНА на террористов ситуация резко изменилась. После ряда успешных операций ливийских военных почти вся континентальная нефтедобыча оказалась в руках Палаты представителей. В то же время ЛНА не имеет возможности продавать нефть за границу, так как «мировое сообщество» признает только ПНС.

ПНС оказалось в заложниках собственной «армии»

Учитывая сложившуюся ситуацию, у Правительства национального согласия в Триполи и Палаты представителей в Тобруке есть весомый повод для переговоров, ведь сегодня доходы от продажи нефти являются единственным источником финансов для всей Ливии. Хафтар и подчиненная ему армия могут обеспечить работу нефтяников и дальнейшую перевозку «черного золота» к нефтеналивным портам. Саррадж и ПНС же могли бы заняться продажей сырья своим западным клиентам. Доходы, естественно, распределялись бы на государственные нужды под контролем обеих сторон. Именно так в идеале должно работать новое переходное правительство.

Но триполитанских боевиков такая ситуация, конечно же, не устраивает, потому как Хафтар и Палата представителей не позволят и дальше «спонсировать» террористические группировки.

При этом даже в условиях войны доходы от нефтяных месторождений составляют 25 миллиардов в год. И все эти деньги идут через ПНС в карман группировок. Простым ливийцам они не достаются. Не идут они и на развитие инфраструктуры страны — бандам нужно оружие, к тому же Ливия последние несколько лет стала настоящим кошельком для «Исламского государства»1 (запрещенной в РФ террористической организации – прим. ред). И боевики отказываться от кровавых долларов не намерены.

Основателю Ливийской Джамахирии Муаммару Каддафи удалось реализовать в стране проект гарантированной природно-сырьевой ренты. Это означает, что каждый гражданин страны так или иначе получал от государства финансовые выплаты, формировавшиеся из средств, полученных от продажи природных ресурсов.

Утраченное могущество былой Ливии

В плане социальной политики Хафтар придерживается взглядов последнего законного правителя Ливии Муаммара Каддафи.

Такая социальная политика помогла Каддафи сделать Ливию одной из самых финансово успешных арабских стран. Так, ВВП страны на душу населения в 2008 году превысил 15 700 долларов. Для сравнения, аналогичный показатель Египта в 2008 году едва достигал 2000 долларов, а у Туниса – 4300 долларов. На сегодняшний день ВВП Ливии на душу населения колеблется в районе 6-7 тысяч долларов. При этом в учет идут данные только по подконтрольным ПНС территориям, то есть лишь в Триполи.

Ливийское государство обеспечивало народ бесплатной медициной, образованием, денежной поддержкой молодых семей и другими социальными благами. При этом устройство экономики оставалось капиталистическим. Фактически Каддафи удалось воплотить в жизнь китайскую модель экономического чуда еще до того, как это произошло в КНР. Как результат, экономическая устойчивость позволяла стране вести независимый внешнеполитический курс, что, по большому счету, и стало причиной для нападения западной коалиции на страну.

Сегодня фельдмаршал Халифа Хафтар и члены Палаты представителей намерены возродить социальную политику Каддафи. Сделать это возможно исключительно за счет доходов от продажи нефти.

Но Саррадж и подконтрольное ему ПНС на такой шаг пойти вряд ли согласятся, так как только регулярные денежные «пожертвования» позволяют им держать под контролем многочисленные террористические группировки. Как только финансовый поток иссякнет, жертвами нового переворота станут как раз те, кто некогда свергал правительство Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.