Путин заявил о заинтересованности РФ в укреплении экономических связей с Суданом

Сочи, 23 октября. Россия заинтересована в укреплении экономических связей с Суданом. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом.

По его словам, Москва хочет расширить торговлю с африканской республикой включив в товарооборот новые виды товаров. Интерес к суданскому рынку также проявляют российские инвесторы. В частности, речь идет о золотодобывающих компаниях.

«Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку Судану, способствуя нормализации политической ситуации в этой стране.

В Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.