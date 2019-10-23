Марокко намерено стать логистическим центром для энергетических компаний России

Сочи, 23 октября. Королевство Марокко намерено стать логистическим центром для российских энергетических компаний, желающих сотрудничать с африканскими странами, заявил министр энергетики Азиз Раббах на полях саммита Россия — Африка.

Раббах отметил, что сегодня Марокко заинтересовано в сотрудничестве с Россией в сфере нефти и нефтепродуктов.

«Я надеюсь, что Марокко станет логистическим центром для российского энергетического сектора с прицелом на выход на близлежащие рынки, особенно на африканский», — заявил министр в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что, кроме нефтедобычи, Марокко обсуждает с Москвой сотрудничество и в других сферах, в том числе в сфере мирного атома и научных исследований.

Раббах приветствовал выход российской компании «Лукойл» на рынок Марокко, «с учетом того, что преследуется цель работать не только в Марокко, но и на африканском континенте».

Первый саммит Россия — Африка и экономический форум проходят в Сочи 23 — 24 октября. На открытии саммита выступил президент РФ Владимир Путин. На мероприятии присутствовали представители российского бизнеса и всех без исключения африканских государств — всего около двух тысяч человек.

Выступая на открытии, российский лидер провозгласил, что готов к конкуренции с остальными мировыми лидерами за расположение африканского континента, и заметил, что наши компании уже давно успешно ведут там дела на равноправных началах с представителями местного бизнеса.