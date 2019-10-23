Трамп заявил, что безопасность на Ближнем Востоке пострадала из-за войн с участием США

Вашингтон, 23 октября. Безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний, проводимых в последние десятилетия с участием США. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время телеобращения из Белого дома по поводу ситуации в Сирии.

Он обвинил 44-го президента США демократа Барака Обаму в том, что тот делал все возможное для смены режима в ближневосточной республике. Однако этот сценарий провалился, считает Трамп. Он напомнил о достаточно внушительных финансовых затратах Соединенных Штатов на военные операции на Ближнем Востоке. По его словам, было потрачено порядка $8 трлн.

«Однако после всех этих денежных затрат и гибели людей <…> Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты», — заявил президент США.

Трамп подтвердил, что намерен следовать другому внешнеполитическому курсу, который формируется «не идеологией, а опытом».

«Будучи кандидатом в президенты, я ясно давал понять, что нам нужен новый подход к внешней политике Америки. Такой, который формируется не идеологией, а опытом, историей и реалистичным пониманием мира», — объяснил Трамп, в очередной раз заявив о нежелании отдавать США роль мирового жандарма.

Напомним, в период с 9 по 22 октября Турция проводила антитеррористическую операции «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. В Сочи 22 октября прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны пришли к соглашению, согласно которому курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Позже глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что операция Анкары против курдских боевиков прекращается.

1 Организация запрещена на территории РФ.