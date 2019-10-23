США отказались отдавать захваченные курдами-террористами нефтяные месторождения в Сирии

Вашингтон, 23 октября. Власти США отказались передавать Сирии захваченные курдами-террористами нефтяные месторождения, оставив за собой контроль над недрами. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем», — отметил он в своем телеобращении.

Напомним, что поддерживаемые США курдские боевики ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и с тех пор незаконно выкачивают нефть, поставляя ее контрабандой в другие страны. При этом эксперты утверждают, что хищение нефти на самом деле осуществляют именно Соединенные Штаты, которые используют курдов как прикрытие.

По словам Трампа, в Сирию может даже прийти американская компания, которая открыто займется добычей нефти на территории суверенной страны.

9 октября Турция объявила о начале военной операции против боевиков-курдов в Сирии. Целью военных стала борьба с радикалами и создание зоны безопасности на севере арабской республики. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение операции и создание военных патрулей в зоне безопасности.