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Победителей премии «Время инноваций» наградят в Баку

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Победителей премии «Время инноваций» наградят в Баку

Москва, 23 октября. Лучшие проекты в области инноваций представят в Баку. Прием заявок на соискание премии «Время инноваций» продолжается, сообщили Федеральному агентству новостей организаторы конкурса.

Представители компаний стран СНГ, внедривших лучшие инновационные практики, будут награждены с 4 по 7 декабря в отеле Fairmont Baku. Участники конкурсной программы представят свои кейсы и обменяются опытом развития международых проектов.

На форуме обсудят Интернет вещей, цифровую экономику, инновационный менеджмент и другие интересные направления.

«Мы рады, что столь значимая для инновационных компаний премия становится интересна не только российским, но и зарубежным предприятиям», — отметила организатор преммии Елена Хомутова.

Победителей премии «Время инноваций» наградят в Баку

В этом году появились новые номинации, в том числе «Социальная инновация года», «Продукт года», «Научное объединение года». Лауреатами прошлых лет становились DuPont, «Аэрофлот», Qiwi, Альфа-банк, ВТБ Арена парк и многие другие компании.

Премия «Время инноваций» вручается с 2001 года, она была создана при поддержке министерства экономического развития России. Более подробную информацию можно найти на сайте премии.

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