Украина признана самой бедной страной Европы

Киев, 23 октября. Украина оказалась на последнем месте рейтинга стран Европы по покупательной способности населения среди 42 стран. Соответствующие данные за 2019 год приводит компания Growth from Knowledge (GfK).

По данным компании, 16 рассмотренных в исследовании стран Европы имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, 26 стран – ниже среднего показателя по Европе.

«Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1,83 тысячи евро», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию GfK, в среднем европейцы имеют 14,74 тысяч евро на человека, доступные для расходов и сбережений в 2019 году. Первое место занимает Лихтенштейн, покупательская способность в этой стране составляет 67,55 тысячи евро, что превышает средний показатель более чем в 4,5 раза, сообщает НСН.

Второе место заняла Швейцария с 42,07 тысячи евро на человек, замкнул тройку лидеров Люксембург – 35,1 тысячи евро на человека. В число стран с самой низкой покупательской способностью попали Молдавия, Косово и Украина.

Покупательная способность рассчитывается как мера располагаемого дохода после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия.