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Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

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Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

Бенгази, 23 октября. Жители ливийской столицы Бенгази вышли на митинг против главы террористического Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и его присутствия на сочинском саммите Россия — Африка. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Агитация и лозунги манифестантов свидетельствуют о настроениях, которые царят на территории большей части страны, фактически находящейся в режиме контртеррористической операции против террористического Правительства национального согласия Ливии.

Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

Жители Бенгази называют Сарраджа преступником, вором и главным террористом Ливии.

«Он источник всех наших бед. А маршал Хафтар, как освободил Бенгази, так должен освободить от этих военных преступников и Триполи. Мы готовы пойти за ним до конца», — скандируют участники акции.

Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

Напомним, новый виток военного противостояния в Ливии начался в апреле 2019 года, когда армия под командованием фельдмаршала Ливийской Национальной армии Халифы Хафтара начала операцию «Аль Карама» («Достоинство»). Ее целью стало освобождение Триполи от террористов.

Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

В настоящее время военные действия идут на окраинах ливийской столицы. Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования опираются на поддержку многочисленных незаконных вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ «Аль-Каидой»1, ИГИЛ1 и «Братьями-мусульманами».

Конфликт в Ливии начался в 2011 году после того, как поддерживаемые США силы свергли лидера страны Муаммара Каддафи. После в Ливии установилось двоевластие. На восточной территории государственные функции выполняет избранная народом Палата представителей, а на западе — террористическое Правительство национального согласия Ливии, признанное ООН.

 

*Материал дополняется*

1 Организация запрещена на территории РФ.

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