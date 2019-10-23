Жители Бенгази вышли на митинг против визита главы террористов ПНС Сарраджа

Бенгази, 23 октября. Жители ливийской столицы Бенгази вышли на митинг против главы террористического Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и его присутствия на сочинском саммите Россия — Африка. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Агитация и лозунги манифестантов свидетельствуют о настроениях, которые царят на территории большей части страны, фактически находящейся в режиме контртеррористической операции против террористического Правительства национального согласия Ливии.

Жители Бенгази называют Сарраджа преступником, вором и главным террористом Ливии.

«Он источник всех наших бед. А маршал Хафтар, как освободил Бенгази, так должен освободить от этих военных преступников и Триполи. Мы готовы пойти за ним до конца», — скандируют участники акции.

Напомним, новый виток военного противостояния в Ливии начался в апреле 2019 года, когда армия под командованием фельдмаршала Ливийской Национальной армии Халифы Хафтара начала операцию «Аль Карама» («Достоинство»). Ее целью стало освобождение Триполи от террористов.

В настоящее время военные действия идут на окраинах ливийской столицы. Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования опираются на поддержку многочисленных незаконных вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ «Аль-Каидой»1, ИГИЛ1 и «Братьями-мусульманами».

Конфликт в Ливии начался в 2011 году после того, как поддерживаемые США силы свергли лидера страны Муаммара Каддафи. После в Ливии установилось двоевластие. На восточной территории государственные функции выполняет избранная народом Палата представителей, а на западе — террористическое Правительство национального согласия Ливии, признанное ООН.

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1 Организация запрещена на территории РФ.