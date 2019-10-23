Судебный квартал в Петербурге добавит городу кислорода

Парламент Петербурга в среду, 23 октября, принял в первом чтении законопроект об исключении из реестра закона «О зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП) участка в устье Невы, где запланировано строительство Судебного квартала. Решение оказалось резонансным: уже с утра у здания ЗакСа, сменяя друг друга, топтались одинокие пикетчики, взволнованные перспективой «утраты зеленой зоны».

Протестующие вооружились плакатами в защиту «сада на Неве», хотя не совсем понятно, когда этот «сад» успел стать любимым местом отдыха петербуржцев. Особенно, если учесть, что от ближайших жилых домов и остановок общественного транспорта добираться сюда далековато. Местные жители обычно гуляют в Таврическом саду, а также в Саду-партере Смольного, которые расположены гораздо ближе к их домам. Особых планов экологического благоустройства у города на эту территорию тоже никогда не было: у соседнего ЖК «Новый квартал» имеются собственные зеленые зоны.

По мнению председателя российского экологического общества Рашида Исмаилова, озабоченность жителей можно понять, но тревожиться петербуржцам не из-за чего.

«Я сам сторонник общественного контроля, общественной верификации всего, что делают власти и бизнес, — заявил Исмаилов Федеральному агентству новостей. — Но в данном случае, после консультации с коллегами, могу сказать, что этот проект достаточно логичен. Нет ситуации, что вот был лес, а сегодня его вдруг решили вырубить и что-то построить. Территория примыкает к месту будущей транспортной инфраструктуры — Орловскому тоннелю. Это функциональное назначение территории, и, на мой взгляд, логичное и проработанное решение. Людей беспокоит наличие в городе зеленых зон, некоторые говорят: «А чем мы дышать будем?». Это манипуляция общественным сознанием, это непрофессионально и не экспертно. Давайте послушаем специалистов, экологов. Посмотрим, как эти решения воплощаются в жизнь. Вместо этого участка (под зеленую зону) предлагается компенсация в виде другого, большего по площади, уже с природоохранным режимом».

По словам Исмаилова, в Центральном районе зеленых зон немало, и говорить, что жители начнут задыхаться, с точки зрения экологов просто некорректно. Помимо вышеперечисленных садов и парков здесь расположены Летний и Михайловский сады, сквер Инженерного замка, а также не внесенные в ЗНОП территория Александро-Невской лавры и множество безымянных, но милых сердцам горожан зеленых зон. В общем, при строительстве Судебного квартала район кислорода не лишится, что не отменяет необходимости контролировать процесс строительства.

«Мы будем проверять, какие проектные решения там применяются, как будет проходить мониторинг самой стройки, чтобы все решалось на достойном уровне, — заверил эксперт. — Мы проводили сертификацию стадиона перед ЧМ-2018 и имеем представление, какие именно параметры строительства нуждаются в контроле».

Руководитель региональной гильдии экологической журналистики Сергей Лисовский в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что строительство Судебного квартала важно рассматривать в первую очередь с точки зрения здравого смысла и объективного исторического процесса, который диктует сам город.

«История города вершится прямо на наших глазах, — заявил Лисовский. — Многие забывают историю вопроса, когда делают акцент только на строительстве Судебного квартала на Смольнинской набережной. Буквально в апреле прозвучало предложение о переносе места строительства. Ранее там планировался Музей обороны и блокады Ленинграда. Поэтому, если говорить с точки зрения материальной культуры, мы заменяем один объект на другой. Причем с точки зрения посещаемости и логистики музей был запланирован неудачно. А деловой квартал — это, на мой взгляд, гармоничное решение вопроса размещения правительственных учреждений».

По мнению Лисовского, рокировка при определении места Судебного квартала — настоящий «ход конем» правительства Санкт-Петербурга, решающий сразу несколько вопросов.

«И арт-парк создается, и шаговая доступность обеспечивается. С точки зрения экологической безопасности при строительстве объекта может пострадать некоторое количество деревьев, но комитет планирует все эти деревья пересаживать. Это само по себе — щадящий подход. Лично я редко пою дифирамбы правительству Санкт-Петербурга, но в данном случае после долгих дебатов победило здравомыслие. И в отношении музея, и в отношении Судебного квартала. Это был показательный дискуссионный процесс, по итогам которого победила концепция, которую лично я поддерживаю».

Эксперт советует не делать судей «крайними» в этой истории, а взглянуть на ситуацию по-человечески.

«Судей гоняют по городу туда-сюда и еще обвиняют в том, что теперь они якобы нанесут ущерб зеленым насаждениям, — отметил Лисовский. — А куда нам девать судей?! Там им нельзя, туда тоже нельзя, ну, давайте их отправим за 101-й километр! Это люди, которые вершат закон в его последней инстанции, а их гоняют по всему городу и не могут найти им место».

Лисовский предложил судьям в качестве миротворческого жеста провести экологическую акцию по высадке деревьев для любимого города. В остальном — эксперт уверен, что скандал вокруг «сада на Неве» искусственно нагнетается некоторыми общественниками.

«Эти люди горазды только «пошуметь», а решения вопроса они не знают, — заявил Лисовский. — Надо у них спросить: «А что же вы хотите для нашего любимого города?». Раз принято решение о переезде ряда федеральных структур в Санкт-Петербург, давайте найдем им достойное место, с пониманием, что создание единого квартала решает массу управленческих вопросов, вплоть до бумажного документооборота, который пока никто не отменял. Граждане сами просят решать их вопросы быстрее и не бюрократизировать процесс. Так что, на мой взгляд, решение о создании квартала работает в интересах горожан».

Собеседник ФАН напомнил бурные дискуссии о месте строительства Музея блокады Ленинграда.

«При всем моем уважении к (победителю конкурса на строительство музея, архитектору Никите) Явейну, о чем я ему прямо в глаза сказал на культурном форуме, то, что он предлагал, — это не музей, — отметил Лисовский. — Когда музей планировался в районе проспекта Добролюбова, почему-то никто не кричал и не выступал. Почему?! Здесь я однозначно вижу спекулятивность. Тогда они молчали, а теперь эта общественность нагнетают эмоции. Сейчас они покричат, пошумят, получат политический капитал, а в итоге пострадает город. Сегодня власти принимают решение реконструировать старый музей, и это правильное решение. Должна же быть градостроительная логика, здравомыслие во всех подходах».

Действительно, городская служба благоустройства уже представила компенсационные варианты сохранения зеленых насаждений для Центрального района, в которые включила сразу несколько безымянных бульваров: на улице Черняховского (0,584 га), на Синопской набережной у Большеохтинского моста (0,606 га), у набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороги (0,468 га), у моста Александра Невского (0,53 га), на Воскресенской набережной (0,991 га), а также на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. В перспективе эти территории будут включены в перечень ЗНОП.

К слову, в перспективе правительство города планирует вернуться к вопросу создания парка на левом берегу излучины Невы. Это произойдет после 2022 года, когда будет решаться вопрос о «наследстве» Водоканала и высвобождении соседней территории южнее Орловской улицы. Хотя девелоперы поговаривают о застройке этого участка, в Смольном обсуждается возможность сохранения Водоканала как центра нового общественного пространства, а также создания зеленой зоны вокруг этого объекта.