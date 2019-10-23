Путин пообещал оказывать поддержку Судану для нормализации ситуации в стране

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Судану в целях нормализации ситуации в африканской стране. Об этом он сказал на встрече с главой верховного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

«Мы намерены и далее оказывать помощь в нормализации ситуации. Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что подписание конституционной декларации и формирование верховного совета Судана можно считать первыми шагами по стабилизации обстановки в республике.

Ранее сообщалось, что переходное правительство Судана назначило двух новых министров. Оба были выбраны главой переходного правительства Судана Абдуллой Хамдоком, который обратился к правящей коалиции с просьбой выдвинуть несколько кандидатур от регионов Голубого Нила и восточного Судана, тем самым указав на необходимость представления всех поселений в руководящем органе.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.