МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Ат-Танфа

Москва, 23 октября. Москва требует от Вашингтона вывести военных с оккупированной военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии, об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Вершинин отметил, что американские военные находятся в Ат-Танфе незаконно и блокируют дорогу, связывающую Ирак и Сирию. Замминистра подчеркнул, что незаконное присутствие американского континента без согласия Дамаска является оккупацией. Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что под контроль официальных властей Сирии должна вернуться провинция Идлиб.

«Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Ат-Танфа», — заявил Вершинин.

Также Вершинин прокомментировал предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем. Российский дипломат заявил, что Москва не видит в этом необходимости.

В МИД РФ заявили, что принятый по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана меморандум является решением проблемы. Стороны договорились о прекращении операции турецких ВС в Сирии, предотвращении военных столкновений и решении вопросов через диалог. Необходимости в дополнительных мерах нет, подытожил Вершинин.

В Москве подчеркнули, что РФ относится к курдам с большим уважением и поддерживает глубокий контакт. Вершинин отметил вклад, который внесли курды в противодействие террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Мы считаем, что курды — это неотъемлемая часть сирийского народа, где они жили уже очень долгое время, где они призваны жить именно свободно, пользуясь всеми правами, которые у них, бесспорно, имеются», — добавил дипломат.

Согласно подписанному Путиным и Эрдоганом меморандуму, с полудня 23 октября территории за пределами операции турецких Вооруженных сил «Источник мира» против курдских террористических формирований в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция. Они будут содействовать выводу курдов-террористов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Этот процесс должен завершиться в течение 150 часов, после этого российские и турецкие силы начнут патрулирование на глубине до 10 километров от границы к западу и к востоку от района антитеррористической операции, кроме города Камышлы.

Кроме того, Путин и Эрдоган в рамках встречи подтвердили приверженность России и Турции дальнейшей борьбе с террористической угрозой, возвращению сирийских беженцев на родину и, наконец, достижению политического урегулирования конфликта в САР. По мнению Путина, для этого крайне важно запустить диалог Дамаска и курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.