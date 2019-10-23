США сняли санкции с Турции после прекращения операции против курдов-террористов в САР

Вашингтон, 23 октября. Власти США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции, а также с ряда высокопоставленных турецких чиновников. Об этом в среду сообщает министерство финансов Соединенных Штатов.

По словам президента США Дональда Трампа, он отдал приказ о снятии санкций в связи с прекращением турецкой военной операции «Источник мира», которая была направлена против боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) и курдов-террористов.

«На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня соблюдается. Сегодня утром правительство Турции проинформировало, что они остановят боевые действия в Сирии», — отметил американский лидер.

При этом он добавил, что Вашингтон готов вернуть санкции, если в Сирии произойдет «что-то, что не обрадует» Белый дом, сообщает «Газета.ру»..

Трамп также подтвердил слухи о том, что американская администрация оставит в Сирии небольшой контингент военных, которые будут следить, чтобы армия Сирии не получила доступ к сирийским нефтяным месторождениям.

Напомним, что США ввели санкции против Турции сразу же, как только Анкара объявила об операции против боевиков-курдов. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Военная операция была прекращена, а в зоне безопасности появились военные патрули.

1 Организация запрещена на территории РФ.