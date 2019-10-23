Кличко агрессивно отреагировал на «неудобный» вопрос журналиста

Киев, 23 октября. Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Стопкор» в социальной сети Facebook.

На кадрах Кличко общается с журналистами и местными жителями. После неудобного вопроса о незаконной застройке украинской столицы он попытался выбить телефон у представителя СМИ. По словам журналиста, мэр Киева еще и ударил его. В свою очередь, пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева назвала видео «манипуляцией».

Отметим, это не первый случай, когда представители власти Украины не просто пытаются помешать работе журналистов, но и нападают на них. Так, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, который хотел задать вопрос главе государства. Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист из США Кристофер Миллер. По его словам, Мендель атаковала журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергея Андрушко.

Сама Мендель объяснила, что именно «останавливала», а не толкала репортера. Она это сделала для того, чтобы журналист не вторгался в личное пространство украинского президента. Как заявила Мендель, что президент Украины отказался отвечать на вопрос, однако представитель СМИ продолжил попытки получить ответ.