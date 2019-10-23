Путин назвал основные сферы, в которых Россия готова сотрудничать с Угандой

Сочи, 23 октября. Россия готова сотрудничать с Угандой в области строительства, сельского хозяйства, кибербезопасности, медицины, фармацевтики. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

Кроме того, страны могут взаимодействовать в сфере информационных технологий, экологии и обслуживании вертолетной техники.

«Перед нами стоит общая задача развивать торгово-экономические связи, повысить уровень товарооборота», — отметил Путин.

В качестве примера успешного сотрудничества он привел хлопкоперерабатывающее предприятие, которое является совместным экономическим проектом.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.