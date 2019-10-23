Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать корабль во Владивостоке

Санкт-Петербург, 23 октября. Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга планировал взорвать военный корабль во Владивостоке. Информация об этом содержится в свидетельских показаниях, которые зачитал прокурор в Московском окружном военным суде.

Свидетель по делу о теракте в петербургской подземке, гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев рассказал, что получил задание взорвать корабль от боевиков из Сирии. План сорвался, когда мигранта задержали на границе РФ и Украины. В свидетельских показаниях Турдиева говорится, что он «решил наняться боевиком» и «пройти обучение в лагере в Сирии» из-за нехватки денег.

«Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники... В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей», — следует из его показаний, передает РИА Новости.

Турдиев также подтвердил, что видел исполнителя теракта в петербургском метро — Акбарджона Джалилова — в лагере подготовки боевиков в Сирии. По его словам, Джалилов месяц находился в этом месте, «слушал, задавал конкретные вопросы».

Уголовное дело о несостоявшемся теракте во Владивостоке было выделено в отдельное производство.

Напомним, теракт в метрополитене Петербурга был совершен 3 апреля 2017 года. Джалилов взорвал себя в вагоне метро. В результате теракта погибли 15 человек и сам смертник. Еще 66 человек получили ранения. По делу о подготовке теракта на скамье подсудимых — 11 человек.