США еще не приняли решение о военном присутствии в Сирии и форме поддержки курдов-боевиков

Вашингтон, 23 октября. США пока не приняли окончательного решения о своем военном присутствии на северо-востоке Сирии и формах поддержки действующих там курдских террористических формирований. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По словам Джеффри, сейчас в Вашингтоне решают другие вопросы.

«Чем мы занимаемся сейчас, так это срочным определением того, как будет выглядеть наша будущая политика, направленная на прочный разгром [террористической группировки] «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в России), и мы рассматриваем варианты, касающиеся [присутствия] наших сил», — рассказал представитель американской стороны.

Он отметил, что отданный «упорядоченным и обдуманным образом» президентом США Дональдом Трампом приказ о выводе всех сил «на земле» на северо-востоке Сирии потребует некоторого времени в реализации.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства также объяснил, что Штаты пока не определились и с формами поддержки курдских боевиков.

«Мы также изучаем, каковы варианты военной и иной поддержки «Сирийских демократических сил» (СДС), чтобы продолжать борьбу с ИГИЛ и обеспечивать стабильность на северо-востоке [Сирии]. Опять-таки: никаких окончательных решений не принималось, сейчас это рассматривается», — отметил дипломат.

США действительно не могут однозначно решить, как поступить с курдами. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Штаты, которые на протяжении нескольких последних лет были самыми близкими союзниками курдов, в итоге предали их, оставив на границе и чуть ли не выдвинув для войны с турками.

Напомним, 22 октября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по контртеррористической операции Анкары «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По итогам встречи они заключили меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, подразделения российской военной полиции и сирийские военные вводятся в районы, находящиеся на границе с зоной турецкой операции в САР, с полудня 23 октября, где они будут способствовать освобождению от боевиков 30-километровой зоны от границы республики.

Операция турецких ВС «Источник мира» прекращена, но сроки ее окончания будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений», сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, Турция с 9 по 22 октября проводила «Источник мира» против курдских вооруженных формирований, сотрудничающих с ИГИЛ (запрещена в России). Главной целью Анкары было создание буферной зоны вблизи сирийско-турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.