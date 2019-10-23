МИД РФ рассказал о сроках патрулирования севера Сирии, откуда выводят курдов-террористов

Москва, 23 октября. Зона безопасности на севере Сирии, откуда выводят силы курдов-террористов, не имеет конкретных сроков завершения работы. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«По поводу зоны. Естественно, я сказал, сегодня с 12 часов началось выполнение этого меморандума. По временным параметрам никаких временных указаний у меморандума нет. Это значит, что эта зона будет действовать пока без ограничений по времени», — пояснил он РИА Новости.

Вершинин также добавил, что на территорию зоны безопасности будет распространяться юрисдикция Сирии, поэтому и законы там будут действовать национальные.

Ранее сообщалось, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандум не предусматривает возможности присутствия турецких сил в Манбидже и Кобани.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Накануне Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.