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Зеленский назвал условия встречи в «нормандском формате»

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Зеленский назвал условия встречи в «нормандском формате»

Киев, 23 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для встречи в «нормандском формате» является разведение сил и средств на линии разграничения в Донбассе.

Зеленский напомнил, что разведение в Станице Луганской уже состоялось, следующим этапом является разведение в районе Петровского и Золотого.  

«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в «нормандском формате». Другая информация мне просто неизвестна», — заявил Зеленский в интервью изданию «Сегодня».

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.

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