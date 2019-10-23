Донбасс сегодня: бойцы ВСУ устроили массовое побоище, армия ДНР сбила два БПЛА Украины

Донбасс, 23 октября. Полтора десятка бойцов ВСУ отправились на больничные койки после массовой драки. Силы ООС потеряли за день два беспилотника. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки ВСУ 24 раза нарушали режим прекращения огня. Офицеры представительства ДНР в СЦКК сообщили, что обстрелам подверглись западные окраины Донецка, Коминтерново, Горловки и ряда других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, в Коминтерново от попадания снаряда загорелся дом, в Старомихайловке была разрушена кровля дома. Для нанесения ударов украинские войска активно задействовали минометы, гранатометы, орудия боевых машин пехоты. В общей сложности было выпущено до пятисот снарядов.

15 бойцов ВСУ пострадали в драке из-за политических разногласий

Пресс-офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщает, что в подразделении 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что базируется в районе участка разведения сил и средств Золотое-4, произошла массовая драка. Причиной стали разногласия во взглядах на необходимость отвода техники и войск с линии разграничения.

Филипоненко добавил, что личный состав 72-й бригады доукомплектовывался из других, тыловых, соединений. Вновь прибывшие солдаты выступили за выполнение Минских соглашений и поддержали мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского. На фоне разницы в политических убеждениях в бригаде наблюдаются постоянные конфликты, один из которых и вылился в чрезвычайное происшествие с тяжелыми травмами и ранениями пятнадцати военнослужащих.

Командир бригады Артем Богомолов, пытаясь скрыть ЧП, решил разместить раненых в местной санчасти. Однако родственникам пострадавших стали известны подробности инцидента, и планы Богомолова сорвались. О происшествии уже сообщили на горячую линию Минобороны Украины. В бригаде работает комиссия из Генштаба ВСУ, возбуждено уголовное дело.

Украинская армия в Донецкой области за день потеряла два беспилотника

Силы ООС за сутки лишились сразу двух беспилотных летательных аппаратов. Один из них осуществлял разведывательную деятельность, отслеживая действия сотрудников СММ ОБСЕ. Второй использовался для корректировки огня по позициям армии ДНР. Спикер УНМ Донецкой Народной Республики Ринат Айгистов рассказал подробности обнаружения и уничтожения БПЛА.

Так, аппарат-корректировщик «Мэвик» был замечен в районе поселка Коминтерново (юг республики), где и был сбит силами ПВО ДНР. БПЛА использовался минометными расчетами 36-й бригады морской пехоты ВСУ для обстрелов южного направления.

Второй аппарат типа «Фантом» выполнял наблюдательную функцию и следил за патрулями ОБСЕ в районе участка разведения Богдановка – Петровское. После отъезда иностранцев, БПЛА начал снижаться и упал на минное поле. Военнослужащий 128-й бригады ВСУ попытался вытащить технику, но подорвался на противопехотной мине. Раненого сослуживцы доставили в больницу Волновахи.

В районе Золотого гремят взрывы

Поселок Золотое-5 регулярно обстреливается украинскими военными. Так, по информации представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, ВСУ начинают стрельбу во время нахождения вблизи Золотого сотрудников ОБСЕ. Цель обстрелов – желание вызвать ответный огонь со стороны ЛНР. Подобного рода действия сил ООС наблюдатели СММ фиксируют в своих отчетах почти ежедневно. В результате штаб ООС регулярно заявляет, что из-за атак района разведения сил и средств невозможно выполнить рамочные соглашения по отводу войск.

Как сообщает представительство ЛНР в СЦКК, под последний обстрел ВСУ попала действующая школа в Золотом. Были повреждены окна и фасад здания. Благодаря тому, что обстрел велся ранним утром, люди не пострадали.