Турция не против курдов во власти на севере Сирии, если это не курды-террористы РПК

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул в интервью журналистам информагентства Anadolu, что Анкара совсем не против вхождения представителей курдской национальности в местные органы управления в Северной Сирии. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Никаких проблем в членстве сирийских курдов в местных администрациях на севере САР нет, если речь идет о тех районах, где это исторически оправдано, отметил глава турецкого дипломатического ведомства.

«Управление в зоне безопасности будут осуществлять местные жители. Где больше арабов – это будут арабы. В районах, где живет много наших курдских братьев, в руководстве, соответственно, будут они. В этом плане у нас нет никаких возражений. Главное, чтобы регион покинули все террористы», – обратил внимание руководитель МИД Турции.

Кроме того, в министерстве также добавили, что совместное российско-турецкое патрулирование на территории безопасного коридора, который занимает северные окраины Сирии за Евфратом, не будет ограничено по времени: оно продолжится до того момента, пока конфликт полностью не разрешится.

Напомним, в ходе недавней встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве был подписан меморандум, призванный урегулировать напряженную ситуацию на севере САР. Многие эксперты уверены, что данные соглашения должны существенно снизить активность вооруженных курдских группировок, представляющих террористическую угрозу, и практически полностью ограничить тлетворное влияние США на этом направлении.

Об этом сказал и наш собеседник – заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью ФАН он добавил, что турки всегда разделяли понятия «курдские жители» и «курдские террористы» и вели операцию «Источник мира», конечно, именно против последних.

«Вхождение курдов в органы самоуправления на севере – это вполне реальный и логичный процесс, ведь речь, безусловно, идет не о боевиках в данном случае. Турки всегда объясняют, что они ведут борьбу именно против Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированных с ней группировок. Это организация, которая совершает теракты и провокации, прежде всего – на территории самой Турции, и которая продвигает многие радикальные идеи. Она признана террористической далеко не только Анкарой», – указал эксперт.

Между тем с мирными курдами, которые наконец законно займут места боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG) и других бандформирований в администрациях отдельных районов на севере САР, турецкая сторона, безусловно, готова налаживать диалог и выстраивать взаимовыгодные отношения.

«Я уверен, что контакты между ними сложатся. Ведь и среди порядка трех миллионов сирийских беженцев, которые в свое время бежали от терроризма в Турцию, есть множество представителей курдской национальности. Как раз вынужденных переселенцев Анкара хочет вернуть на родину – в созданную зону безопасности. Я уверен, турки прекрасно понимают, что не все курды являются террористами. Турция сама заинтересована в надежном соседе, от которого не будет исходить опасность, и потому она готова первой пойти навстречу», – подчеркнул собеседник ФАН.

Что касается участия России в мирном урегулировании обстановки на сирийско-турецкой границе, то оно, бесспорно, окажет эффективный успокаивающий эффект, убежден он.