Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

МИД РФ заявил о необходимости решать судьбу курдского народа в диалоге с Дамаском

118
0 Оставить комментарий

МИД РФ заявил о необходимости решать судьбу курдского народа в диалоге с Дамаском

Москва, 23 октября. Россия уважительно относится к курдскому народу, важно решить его судьбу в диалоге с Сирией. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Сегодня мы говорим о том, что необходимо решать все вопросы, связанные с курдами, с тем, как они будут жить в рамках диалога с Дамаском», — сказал Вершинин.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» он подчеркнул, что Москва поддерживает диалог между курдским народом и Дамаском. 

Замглавы МИД также заявил, что Москва с большим уважением относится к курдскому народу, с которым «всегда традиционно были исторические глубокие контакты».

МИД РФ заявил о необходимости решать судьбу курдского народа в диалоге с Дамаском

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» Турции проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Турецкий лидер заявил, что продолжит операцию, если курдские террористы не покинут территорию в указанные сроки.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи пришли к соглашению, согласно которому курды-террористы должны будут отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов. После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов на севере ближневосточной республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров