МИД РФ заявил о необходимости решать судьбу курдского народа в диалоге с Дамаском

Москва, 23 октября. Россия уважительно относится к курдскому народу, важно решить его судьбу в диалоге с Сирией. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Сегодня мы говорим о том, что необходимо решать все вопросы, связанные с курдами, с тем, как они будут жить в рамках диалога с Дамаском», — сказал Вершинин.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» он подчеркнул, что Москва поддерживает диалог между курдским народом и Дамаском.

Замглавы МИД также заявил, что Москва с большим уважением относится к курдскому народу, с которым «всегда традиционно были исторические глубокие контакты».

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» Турции проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Турецкий лидер заявил, что продолжит операцию, если курдские террористы не покинут территорию в указанные сроки.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи пришли к соглашению, согласно которому курды-террористы должны будут отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов. После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов на севере ближневосточной республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.