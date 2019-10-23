Меморандум по курдам-террористам не предполагает присутствие Турции в Манбидже и Кобани

Москва, 23 октября. Меморандум России и Турции, касающийся операции против сирийских курдов-террористов, не предполагает присутствие турецких войск в Манбидже и Кобани. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Манбидж и Кобани, это написано в меморандуме, в них не будет никакого турецкого присутствия», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.