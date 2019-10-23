Палата представителей просит ООН спасти ливийцев от террористов ПНС

Требование о прекращении признания Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьер-министром страны Файезом Сарраджем поступило в Организацию Объединённых наций (ООН). Его направил избранный президент Палаты представителей африканского государства Агила Салех. По мнению эксперта, связь властей с террористами, о которой уже известно международной организации, должна стать основой для роспуска ПНС и уголовного преследования его членов.

ПНС спонсирует террористов

Президент высшего законодательного органа Ливии Палаты представителей Агила Салех направил послание генсеку ООН, с призывом прекратить признавать Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

В своём послании Салех призвал ООН заняться защитой средств и имущества ливийского народа, а также пресечь преступления в стране. Он подчеркнул необходимость охранять суверенные фонды за рубежом, которые возглавляемое Файезом Сарраджем ПНС стремится присвоить под предлогом реализации проектов по развитию экономики страны. На деле же, по его словам, они желают использовать их для поддержки террористических групп, обороняющих Триполи.

Вместе с тем, слова Салеха подтверждаются докладами Совета Безопасности ООН, но международная организация игнорирует эти документы.

Боевики-бюджетники

Файез Саррадж занимает пост премьер-министра ПНС Ливии с марта 2016 года. ООН одобрила его кандидатуру и всячески поддерживает подконтрольное ему правительство. Однако, вместо обещанного мира и стабильности, Саррадж установил в Триполи террористический режим.

Ранее ФАН писало о входящих в структуру МВД и Минобороны ПНС Ливии бандформированиях. Они, как указывает экспертная группа СБ ООН, получают зарплату из центрального государственного бюджета. Тем не менее ПНС не имеет над ними фактической власти. Более того, Саррадж так и не принял меры по демобилизации, разоружению и реинтеграции вооруженных группировок в правительство, как того требует Ливийское политическое соглашение. Он, наоборот, наделил боевиков официальным статусом, который позволяет им совершать преступления от имени ПНС.

В докладе СБ ООН от 2018 года сказано, что Ливия, как подписант семи основополагающих договоров ООН по правам человека, «несет обязательства в части соблюдения, защиты, поощрения и осуществления прав человека всех лиц, находящихся на ее территории и под ее юрисдикцией, без какой-либо дискриминации. Она также обязана обеспечивать оказание оперативной, надлежащей и эффективной помощи лицам, права которых были нарушены, включая выплату возмещения и гарантии неповторения неправомерных действий, а также проведение расследований и привлечение виновных к ответственности».

Однако, согласно этому же докладу, премьер-министр ПНС свои обязанности игнорирует. Бандформирования и террористические организации главенствуют над институтами власти. Боевики похищают людей с целью выкупа, обмена на задержанных соратников или работорговли.

По данным ООН, только в 26 официальных тюрьмах содержатся примерно 6,5 тысячи мужчин, женщин и детей, 75% из которых задержали в досудебном порядке. Тем временем в неофициальной тюрьме «Митига», где также незаконно удерживаются российские граждане Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, предположительно находятся еще 2,5 тысячи человек. Большинство из них так и не предстали перед судом.

Зверства береговой охраны

Отдельного внимания заслуживают подконтрольные МВД ПНС Ливии — Департамент по борьбе с незаконной миграцией и Береговая охрана. СБ ООН фиксирует, что «мигранты в Ливии становятся жертвами произвольного задержания в бесчеловечных условиях и продолжают подвергаться пыткам, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, похищения с целью получения выкупа, вымогательства, принуждение к подневольному труду, принудительную проституцию и незаконные убийства».

Экспертная группа ООН обратила особое внимание на применение Береговой охраной ПНС Ливии огнестрельного оружия во время операции по «спасению» мигрантов.

«В частности, 10 мая (2017 года – прим. Ред.) патруль Ливийской береговой охраны на катере вторгся в район операции по спасанию 500 человек, находившихся на деревянном судне, принадлежавшем немецкой неправительственной организации «Си-Уотч» примерно в 20 морских милях от берегов Ливии. Согласно показаниям команды спасателей и выживших лиц, служащие Береговой охраны направляли на мигрантов оружие, угрожали им и дважды протаранили катером их деревянное судно. Пострадавшие были доставлены в центры, подведомственные Департаменту по борьбе с незаконной миграцией, где некоторые из них были подвергнуты пыткам или жестокому обращению. Сообщалось, что в ходе аналогичного инцидента 6 ноября примерно в 28 морских милях от ливийского побережья служащие Ливийской береговой охраны во время посадки на судно избивали мигрантов веревками, угрожали спасателям из организации «Си-Уотч» и потребовали покинуть район нахождения судна. Во время операции по поиску и спасанию служащие Береговой охраны, как утверждалось, вели себя безрассудно, не предоставив спасательных жилетов, что создало еще более серьезную угрозу жизни терпящих бедствие на море людей», — указано в документе.

В свою очередь женщины и девушки из числа мигрантов подвергаются изнасилованию со стороны боевиков, служащих Береговой охраны и охранников Департамента по борьбе с незаконной миграцией. Сопротивляющихся избивают и лишают пропитания.

При этом Ливия является участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Конвенции Организации африканского единства, регулирующей конкретные аспекты проблем беженцев в Африке.

В ООН подчеркнули, что не располагают информацией о привлечении к ответственности боевиков, в том числе подконтрольных государственным органам, за преступления, совершенные после 2011 года. Экспертная группа объясняет это неэффективностью системы правосудия, а также неспособностью или нежеланием власти обеспечивать защиту прав человека.

Уголовное преследование ПНС

По словам доцента РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, поступившее обращение в ООН направлено не просто от ливийского политика, а президента высшего законодательного органа страны, чья легитимность не оспаривается – его избрали демократическим путём. Агила Салех находится на выборной должности, в то время как заседающая в Триполи власть во главе с Сарраджем практически назначила себя сама.

«В этом послании к ООН есть один момент – оно поступило как одиночное обращение. Я думаю, что одиночные обращения могут быть не очень чувствительны для самого ООН. Надо подготовить общественное мнение, с которым они будут считаться, потому что надо признать ПНС нелегальной и нелегитимной структурой», - отметил в разговоре эксперт.

Касаемо правительства ПНС Александр Перенджиев сообщил, что её деятельность попадает под определение террористической организации. В связи с тем, правительство занимается терроризмом, оно находится вне закона, и должно быть распущено и подвергнуться преследованию.

«В Генасамблее ООН должны определить, что эта организация террористическая и после этого принять соответствующую резолюцию. В ней должно прописываться не только признание, но ещё и указания о механизмах ликвидации этого террористического правительства и указания о последующем уголовном преследовании. В частности, тех лиц, которые занимаются террористической деятельностью. То есть те, кто находятся у власти страны», - подытожил член экспертного совета «Офицеры России».

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее также направило в ООН запрос с просьбой прекратить поддерживать Правительство национального согласия, которым фактически управляют террористические группировки. До сих пор редакция не получила ответа организации.