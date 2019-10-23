Сильное государство на страже прав граждан. Какой хочет видеть Россию глава СПЧ Фадеев

Журналист, телеведущий и общественный деятель Валерий Фадеев на этой неделе возглавил Совет по правам человека при президенте РФ. Должность ему доверили за заслуги в области развития гражданского общества в России и патриотическую позицию.

До недавнего времени Валерий Фадеев был известен преимущественно как журналист. За годы карьеры он успел поработать во множестве авторитетных изданий — «Коммерсанте», «Известиях», «Эксперте». Вел собственное политическое ток-шоу — «Структура момента», а в 2014 году стал сотрудничать с «Первым каналом»: по воскресеньям выходил в эфир с программой «Время».

Однако Фадеев никогда не забывал об общественно-политической деятельности: в мае 2016 года он баллотировался кандидатом в Государственную думу. К сожалению, неудачно: проиграл праймериз. В 2017-м Фадеев стал секретарем Общественной палаты РФ. Главной целью работы ОП Валерий Фадеев назвал развитие гражданского общества.

«Мы можем сколько угодно составлять программы, направленные на укрепление и развитие нашего общества, но они не будут реализованы, если некому их будет реализовывать. А это значит, что основной упор должен быть направлен на работу с человеком как с Гражданином с большой буквы», — заявил Фадеев.

За активную общественную деятельность, за укрепление связей и налаживание диалога между государством и гражданами Фадеева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Валерий Фадеев давно занимается благотворительностью. Он член попечительского совета фонда «Вольное дело». Организация занимается поддержкой и развитием российской науки и образования. На счету у фонда более 500 успешных проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали около 90 тысяч учеников, четыре тысячи учителей, восемь тысяч студентов вузов и техникумов, четыре тысячи ученых, а также более 1200 образовательных учреждений.

Патриотизм для Фадеева — продуктивная работа в интересах сильного, эффективного, социально ориентированного государства, нацеленного на защиту и поддержку собственных граждан. Видимо, именно поэтому он и принял решение возглавить Совет по защите прав человека.