Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ прибыли в ЮАР

Претория, 23 октября. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приземлились на аэродроме «Ватерклоф» в ЮАР в среду. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Полет российских ракетоносцев проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана и длился 13 часов. Летчики ВКС РФ преодолели более 11 тысяч километров. В ходе полета была выполнена дозаправка в воздухе.

На последних этапах полета российские Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР. Кроме того, в ЮАР прибыли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

В Минобороны РФ отметили, что целью визита российской авиации в ЮАР является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Мероприятия направлены на повышение боевой выучки летного состава двух стран.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в рамках саммита Россия – Африка в Сочи. Путин назвал недостаточным текущий результат и выразил надежду, что встреча позволит усилить взаимодействие между двумя странами.