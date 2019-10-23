Россия готова помочь ЦАР с энергоснабжением

Сочи, 23 октября. Россия готова помочь Центральноафриканской республике со строительством новых объектов энергоснабжения. Об этом в среду заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

«Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР. Кроме того, большой экономический эффект предполагают поставки электроэнергетического оборудования. У российских компаний хороший опыт строительства солнечных и ветровых электростанций», — цитирует Новака пресс-служба Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Туадерой пообещал своему центральноафриканскому коллеге поддержку в преодолении кризиса. Путин сказал, что Россия приветствует настрой ЦАР на развитие разностороннего сотрудничества и подчеркнул, что РФ со своей стороны также намерена укреплять с африканской республикой взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.