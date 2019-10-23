МИД РФ считает излишним контроль НАТО за выводом курдов-террористов с севера Сирии

Москва, 23 октября. Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам военной операции Анкары против курдов-террористов в САР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«С нашей точки зрения, то, что произошло в Сочи, является решением проблемы», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что военная активность Турции в этом регионе Сирии была прекращена, а различные военные столкновения — предотвращены. Кроме того, в Сочи была заложена основа для решения вопросов путем диалога.

«Идеи, высказанные нашими немецкими друзьями, были высказаны до достижения договоренностей в Сочи между Россией и Турцией и поэтому высказывались без понимания той новой ситуации, которая возникла по состоянию на вчера. Поэтому я не вижу необходимости в принятии каких-то дополнительных мер», — Сергей Вершинин.

Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией под контролем международных миротворческих сил.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам по итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы Турции и САР за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники.

Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод радикалов и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

С 9 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию. Как заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь идет в том числе об освобождении приграничных территорий от «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.