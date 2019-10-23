В России рассказали, как Зеленский «сыграл в Порошенко»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу «нормандской четверки», поскольку Киев выполнил свою часть договоренностей. В России уличили украинского лидера во лжи и объяснили его поведение.
По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, власти Украины пытаются придумать что-то новое, несмотря на то, что уже взяли на себя конкретные обязательства
«А не надо ничего придумывать. Все за вас уже придумали, — обратился к украинской стороне российский политолог в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Было два конкретных условия под «нормандский формат» (не только российских, а европейских, прежде всего). Это, во-первых, разведение сторон в Петровском и Золотом, а во-вторых, подписание «формулы Штайнмайера». И что происходит? «Формулу» подписали на одной бумажке, а сейчас от нее стали открещиваться, говоря, что она неправильная, неправильно подписана, что надо подождать, чтобы ее имплементировать в законодательство, что нет большинства в парламенте».
Говоря о разведении сторон, Абзалов напомнил, что силы республик Донбасса несколько раз сигналили украинской стороне из ракетниц, подтверждая, что они отводят силы и средства, как и договаривались.
«Но вы отказались отводить на необходимое расстояние, — констатировал аналитик. — Если вы не согласны на Минские соглашения, «формулу Штайнмайера», то так и говорите: «Мы не согласны, снимайте санкции с России, мы отказываемся идти на мирное урегулирование и будем воевать». Так и скажите! А когда вы взяли на себя обязательства, подписали соглашения и после этого говорите: «Ребят, мы тут подумали, оказывается, все по-другому», то это называется «сыграть в Порошенко». Он то же самое делал. В 2016 году он отвел войска в Золотом, а потом стал возвращаться».
Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева добавила к этому, что многим в Киеве в этой связи кажется, что Зеленский «переиграл» президента РФ Владимира Путина.
«Потому что Путин, глядя на то, что делает Зеленский, не понимает, как дальше быть», — объяснила телеведущая.
«Это верх непрофессионализма в работе президента Украины. Он едет в Японию, в кулуарах просит о встрече со Штайнмайером, потому что «формула» [носит имя президента Германии Штайнмайера], не понимая, что этот человек не решает ничего», — добавил секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным делам Александр Романович.
Он полагает, что в жизни нынешнего президента Украины начинается новый этап, который можно было бы назвать «Порошенко 2.0».
«Или — «Вашингтонский учитель». [Президент США Дональд] Трамп выходит из одного договора, второго, третьего. Сказал: «Это все не я, это до меня Обама придумал, потом подписали, а до этого еще подписывали, но теперь ситуация изменилась, ракеты есть у одних, вторых, пятых, десятых, поэтому выходим». Здесь, на Украине, то же самое: «Мы выходим из минского формата, из нормандского — тоже». А почему? Потому что ситуация изменилась. Потому что Россия якобы не выполняет то, что должна была выполнить. Да мы все выполнили! Давно обсудили все эти 13 пунктов. Это маразм, но, тем не менее, им хочется последовать примеру большого вашингтонского учителя и выйти ото всюду», — оценил поведение Киева Романович.