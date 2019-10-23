В России рассказали, как Зеленский «сыграл в Порошенко»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу «нормандской четверки», поскольку Киев выполнил свою часть договоренностей. В России уличили украинского лидера во лжи и объяснили его поведение.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, власти Украины пытаются придумать что-то новое, несмотря на то, что уже взяли на себя конкретные обязательства

«А не надо ничего придумывать. Все за вас уже придумали, — обратился к украинской стороне российский политолог в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Было два конкретных условия под «нормандский формат» (не только российских, а европейских, прежде всего). Это, во-первых, разведение сторон в Петровском и Золотом, а во-вторых, подписание «формулы Штайнмайера». И что происходит? «Формулу» подписали на одной бумажке, а сейчас от нее стали открещиваться, говоря, что она неправильная, неправильно подписана, что надо подождать, чтобы ее имплементировать в законодательство, что нет большинства в парламенте».

Говоря о разведении сторон, Абзалов напомнил, что силы республик Донбасса несколько раз сигналили украинской стороне из ракетниц, подтверждая, что они отводят силы и средства, как и договаривались.

«Но вы отказались отводить на необходимое расстояние, — констатировал аналитик. — Если вы не согласны на Минские соглашения, «формулу Штайнмайера», то так и говорите: «Мы не согласны, снимайте санкции с России, мы отказываемся идти на мирное урегулирование и будем воевать». Так и скажите! А когда вы взяли на себя обязательства, подписали соглашения и после этого говорите: «Ребят, мы тут подумали, оказывается, все по-другому», то это называется «сыграть в Порошенко». Он то же самое делал. В 2016 году он отвел войска в Золотом, а потом стал возвращаться».

Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева добавила к этому, что многим в Киеве в этой связи кажется, что Зеленский «переиграл» президента РФ Владимира Путина.

«Потому что Путин, глядя на то, что делает Зеленский, не понимает, как дальше быть», — объяснила телеведущая.

«Это верх непрофессионализма в работе президента Украины. Он едет в Японию, в кулуарах просит о встрече со Штайнмайером, потому что «формула» [носит имя президента Германии Штайнмайера], не понимая, что этот человек не решает ничего», — добавил секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным делам Александр Романович.

Он полагает, что в жизни нынешнего президента Украины начинается новый этап, который можно было бы назвать «Порошенко 2.0».