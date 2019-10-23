Военная полиция России прибыла в город Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Форум «Россия – Африка»
Два масштабных события — экономический форум и саммит «Россия — Африка» — важнейшие темы сегодняшнего дня. 23 октября в Сочи собрались лидеры более 40 африканских государств. В их числе главы Египта, Намибии, ЮАР, ЦАР. Вместе с ними и бизнесмены — они же потенциальные партнеры России, у которых для нашей страны множество предложений связанных с торговлей, сельским хозяйством, наукой, культурой и образованием. А в самом центре внимания экономическое сотрудничество. На саммит приехали руководители около двух тысяч российских и зарубежных компаний.
«За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 млрд долларов. Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты, «Алроса» осваивает алмазные месторождения, «Яндекс» представлен на рынках ряда стран, помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности. Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 млн долларов. И надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной. На мой взгляд, самая лучшая в мире», — поделился мнением президент России Владимир Путин.
Во время форума российский лидер провел несколько встреч с главами африканских стран. Одна из первых — с президентом Египта. Стороны договорились о поставках в Каир 1300 российских пассажирских вагонов. Также глава Египта пригласил Владимира Путина на церемонию закладки первого камня атомной электростанции «Эд-Дабаа». Кстати, участие в ее строительстве принимает Росатом.
«Высоко ценим то внимание, которое РФ уделяет укреплению сотрудничества с Африкой, и рассматриваем экономический форум как площадку для демонстрации возможностей развивать инвестиции и торговлю между нашими народами», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Также президент России провел личные встречи с главами ЮАР, Намибии, премьер-министром Эфиопии. Стороны обсудили двусторонние отношения. А уже завтра в сочинском парке «Сириус» состоится второй день важнейших переговоров, запланированы подписания соглашений. По итогам саммита Россия и африканские страны примут совместный документ о сотрудничестве.
Военная полиция РФ в Сирии
Не прошло и суток после переговоров президентов России и Турции, как военная полиция нашей страны зашла в сирийский город Кобани. Это вселяет надежду, что местные жители наконец-то вспомнят, что такое мирное небо над головой. Наши военные проконтролируют, чтобы вдоль 30-километровой зоны на сирийско-турецкой границе не осталось курдских радикалов, которые долгие годы превращали жизнь людей в ад. Но, увы, пока не все так просто. Как сообщили в Минобороны России, за сутки уже зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения огня. О возможных жертвах информации не поступало. Судьбоносный меморандум Россия и Турция подписали накануне. А с 9 по 22 октября Анкара проводила в Сирии операцию «Источник мира». Вчера объявили о ее прекращении. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, куда придут почти 2 млн беженцев. Сейчас они находятся в Турции. На то, чтобы покинуть территорию курдским радикалам отводится 150 часов. После на этой территории Сирии начнется российско-турецкий мониторинг.
Испытание Крымского моста
Встали на рельсы. По Крымскому железнодорожному мосту прошел поезд. Нет, не пассажирский, а грузовой. 23 вагона, груженных щебнем весом почти 2,5 тысячи тонн. Это первые подобные испытания при помощи тяжелых железнодорожных составов. Так специалисты проверяют надежность конструкции: несущие элементы моста, опоры и пролетные строения.
«В течение проведения испытаний поезд у нас двигается и останавливается. Первые три проезда он идет со скоростью 5-10 км/ч, а потом увеличивается скорость на 10 км/ч. Потом скорость достигнет 80 км/ч. При таких испытаниях используется один подвижной состав, который у нас проходит по второму пути, а потом возвращается по первому, а затем у нас будут двигаться параллельно два состава», — рассказывает директор НИИ диагностики Светлана Боханова.
До запуска движения по железнодорожному мосту остается совсем немного Грузовой транспорт пройдет по нему в июне 2020 года, а пассажирский поезд, по планам, уже в декабре этого года. Специалисты уверяют, что поездка будет максимально комфортной. Современные технологии сделают ход движения плавным и почти бесшумным. Большое внимание уделяется и безопасности . Мост оборудуют специальными сканерами. Они будут просвечивать вагоны, определять тип и массу груза.