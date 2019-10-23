Военная полиция России прибыла в город Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Форум «Россия – Африка»

Два масштабных события — экономический форум и саммит «Россия — Африка» — важнейшие темы сегодняшнего дня. 23 октября в Сочи собрались лидеры более 40 африканских государств. В их числе главы Египта, Намибии, ЮАР, ЦАР. Вместе с ними и бизнесмены — они же потенциальные партнеры России, у которых для нашей страны множество предложений связанных с торговлей, сельским хозяйством, наукой, культурой и образованием. А в самом центре внимания экономическое сотрудничество. На саммит приехали руководители около двух тысяч российских и зарубежных компаний.

«За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 млрд долларов. Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты, «Алроса» осваивает алмазные месторождения, «Яндекс» представлен на рынках ряда стран, помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности. Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 млн долларов. И надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной. На мой взгляд, самая лучшая в мире», — поделился мнением президент России Владимир Путин.

Во время форума российский лидер провел несколько встреч с главами африканских стран. Одна из первых — с президентом Египта. Стороны договорились о поставках в Каир 1300 российских пассажирских вагонов. Также глава Египта пригласил Владимира Путина на церемонию закладки первого камня атомной электростанции «Эд-Дабаа». Кстати, участие в ее строительстве принимает Росатом.

«Высоко ценим то внимание, которое РФ уделяет укреплению сотрудничества с Африкой, и рассматриваем экономический форум как площадку для демонстрации возможностей развивать инвестиции и торговлю между нашими народами», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также президент России провел личные встречи с главами ЮАР, Намибии, премьер-министром Эфиопии. Стороны обсудили двусторонние отношения. А уже завтра в сочинском парке «Сириус» состоится второй день важнейших переговоров, запланированы подписания соглашений. По итогам саммита Россия и африканские страны примут совместный документ о сотрудничестве.