Турция предложит ООН помочь Сирии после операции против курдов-террористов

Анкара, 23 октября. Анкара хочет привлечь ООН к процессу восстановления севера Сирии после антитеррористической операции «Источник мира», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкие власти предлагали участие в этой программе разным странам, но не получили положительного ответа.

«Кому бы мы ни предлагали, они начинают юлить. <…> Так что остается одно — активизировать ООН», — сообщил он в эфире турецкого телеканала NTV.

Тут же Эрдоган признался, что не уверен, что от диалога с ООН будет какой-то результат.

Турецкий лидер добавил, что пока Анкара достигла договоренностей с Россией, США и участниками коалиции.

«С ними мы хотим запросить ООН. Хотим расширить работу по восстановлению САР с помощью этой организации», — добавил он.

Эрдоган также напомнил, что руководители Британии, Франции и Германии заявляли, что хотят провести переговоры с ним и в качестве места предложили Лондон, но политик поставил им другие условия.

«Я сказал, что это не пойдет, но можно встретиться в Стамбуле. Или же где-то ближе к границе с Сирией, в Газиантепе или Шанлыурфе», — пояснил он.

Кроме того, Эрдоган попросил, чтобы Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон определились с датой. Те изъявили желание запланировать переговоры 3-4 декабря на саммите НАТО в Лондоне, но, по его мнению, встречу можно провести до или после саммита.

Прокомментировал Эрдоган и сообщения о его возможном визите в США 13 ноября.

«Вроде как, пока что состоится», — лаконично заметил он в ответ на вопрос, состоится ли эта поездка.

Напомним, турецкая операция против курдских террористов, сотрудничающих с запрещенной группировкой «Исламское государство»1 была проведена на северо-востоке САР с 9 по 22 октября.

По ее итогам Анкара создала буферную зону на турецко-сирийской границе, куда теперь смогут вернуться находящиеся сейчас Турции беженцы из Сирии. 22 октября Эрдоган встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Почти шесть часов стороны обсуждали ситуацию в САР. В итоге они приняли документ, согласно которому территорию, граничащую с зоной безопасности будут патрулировать военные САА и подразделения российской военной полиции. Они также должны будут обеспечить отвод курдских боевиков от 30-километровой зоны у турецкой границы. Этот процесс должен быть завершен в течение 150 часов, после этого российские и турецкие военные начнут патрулировать эти территории.

В США меморандум Путина и Эрдогана расценили как «новое унижение для Вашингтона». По мнению телеканала CNN, Штаты подтвердили свой статус «политического неудачника на дальнем востоке».

1 Организация запрещена на территории РФ.