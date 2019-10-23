В Ростове-на-Дону прошел первый открытый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы, видеорепортаж с которого публикует Федеральное агентство новостей. Победу во вкусном соревновании одержал ростовчанин Роман Суровцев.

Еще до начала чемпионата событие стало международным. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян пригласил в Ростов страстного поклонника шаурмы Владимира Зеленского. Президент Украины в итоге на чемпионат не приехал, поскольку застрял в Токио, открывая японскую «эпоху Рэйва», но вежливый ответ от его пиар-службы пришел. Впрочем, на ростовском чемпионате было так весело, что отсутствия Зеленского никто даже не заметил.

Впечатлениями с ристалища по скоростному поеданию шаурмы Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

Зеленский не приехал

До последнего момента оставалась надежда, что Владимир Зеленский пораньше завяжет с суши и роллами и прямиком из Токио прилетит в Ростов-на-Дону. Трудно найти другого руководителя государства, который бы столь страстно любил шаурму и так активно пропагандировал это блюдо, в том числе через соцсети. В конце концов культурные и общественные мероприятия для того и существуют, чтобы в неформальной обстановке сглаживать углы между народами. Но, увы, Зеленский не приехал.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 мая 2019 г.

Вкусный чемпион

На ростовский чемпионат аккредитовалось беспрецедентное для регионального мероприятия количество СМИ. Блогеры стримили, телевизионные камеры и мобильные телефоны свисали практически над каждым из 30 конкурсантов.

Мне будущий победитель представлялся довольно упитанным человеком средних лет. Но, когда Роман Суровцев первым встал из-за стола и крикнул «Я чемпион!», что было обязательным условием для победы, все увидели парня, который совсем не походил на любителя фастфуда. Зато второе место занял человек, который был больше похож на классического любителя шаурмы.

Отмечу, ростовчанин Роман Суровцев стал первым абсолютным чемпионом по скоростному поеданию шаурмы, так как ранее подобные конкурсы нигде не проводились.

Со всех уголков России

Первый открытый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы проводился в рамках форума «Ростов гостеприимный», на который прибыли участники со всех уголков России. Каждый регион пытался удивить гостей форума своими кулинарными изысками. Я не удержался: купил соленые белые грибы и земляничное варенье.

Особой популярностью у посетителей пользовался стенд с карпаччо из глухаря и суджуком из медведя, а также стенд с дальневосточной красной рыбой и икрой. За дальневосточными лакомствами выстроилась приличная очередь.

В целом считаю отличной идеей проведение таких позитивных мероприятий, как открытые гастрономические форумы, на которых можно попробовать традиционные блюда различных регионов и стран.

А что касается Зеленского, пусть оставляет окно, чтобы в будущем октябре приехать уже на второй открытый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы, который для Ростова-на-Дону станет традиционным. Наше приглашение остается в силе.