Мурадов рассказал, как Крым может сотрудничать с Африкой

Экономический форум Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи. Представители российского правительства, бизнеса и других структур обсуждают с коллегами из Африки возможности сотрудничества и «возвращения на континент». Чем готовы обменяться африканские страны и полуостров Крым, Федеральному агентству новостей рассказал Георгий Мурадов, зампредседателя крымского Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при президенте.

На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. По словам Мурадова, представителям Крыма было важно услышать оценки российского лидера.

«Мы их услышали. Мы уже представляли себе, что акценты должны и будут перемещаться в сторону Африки, — сказал Георгий Мурадов в разговоре с ФАН. — Для Крыма это географически близкий регион: мы вышли из Черного моря и сразу после европейского коридора перед нами открывается Северная Африка — Египет, Тунис, Марокко, Алжир. Потенциал работы с Африкой огромный».

Политическую основу сотрудничества со странами африканского континента создает позиция его государств в отношении Крыма и антироссийских санкций.

«Африка занимает нейтральную позицию в вопросе антироссийских санкций, - объясняет постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ. - А в лучшем для нас случае - поддерживает наши подходы и голосует против западных резолюций ООН и санкций. Признает Крым как неотъемлемую часть РФ либо, как в случае ряда государств, не высказывает ясно свою позицию. Но никто из африканских лидеров не говорит, что Крым — не Россия, знать его не знаем — как это делают европейцы и американцы».

С точки зрения экономики, Крыму есть, что предложить во взаимообмене с Африкой, уверен Георгий Мурадов. По его словам, российский полуостров готов поставлять нужные африканским странам продовольствие, продукцию судостроительных предприятий, химических фабрик, оборудование для железных дорог.

«У нас есть хороший потенциал для продвижения экспорта на африканский континент и внесения вклада в реализацию национального проекта по поддержке экспорта, — считает собеседник ФАН. — В нем обязанности возлагаются на все регионы, включая Крым».

Также в Крыму с советских времен закрепилась традиция принимать на обучение африканских студентов — они учатся в Симферополе, в Крымском федеральном университете, а также в гуманитарном университете Ялты, где есть такие специальности, как гостиничный бизнес, туристический бизнес. В последние годы количество африканских студентов в Крыму сократилось, но в планах правительства полуострова вернуться к прежним цифрам и наращивать их дальше, сообщил Мурадов.

«В Сибири африканцам трудно учиться, а вот у нас хорошо», — говорит он.

Африка, со своей стороны, могла бы поучаствовать в возрождении Керченского порта как крупнейшей базы рыболовной промышленности, считает Георгий Мурадов.

«В советское время Керчь была главной рыболовной базой Атлантического океана, где рыба и морепродукты собирались, обрабатывались и далее шли на весь Союз, — вспоминает Георгий Мурадов. — Сейчас все утрачено, но порт остался. Хотя он требует серьезной модернизации, но он работает и совсем не загружен. На днях я говорил с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, и речь шла о необходимости возрождения лова в Атлантике. Африка в качестве ответной меры на поставки нашей продукции может давать нам квоты и разрешения на вылов морских биоресурсов».

Кроме того, свой потенциал для сотрудничества в сфере газодобычи с африканцами есть и у крымской организации «Черноморнефтегаз», добавил Георгий Мурадов. По словам зампредседателя крымского Совмина, в ближайшее время после завершения форума в Москве при участии членов Африканского союза будет создаваться план работы и сотрудничества стран Африки и Крыма.