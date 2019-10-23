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Фонд защиты национальных ценностей подписал соглашение о сотрудничестве с АФРИК

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Фонд защиты национальных ценностей подписал соглашение о сотрудничестве с АФРИК

Сочи, 23 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и президент Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (АФРИК) Жозе Матемулане подписали соглашение о сотрудничестве в рамках саммита Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Матемулане отметил, что АФРИК — это организация молодых  африканцев, которые готовы вложить свои знания в развитие континента. Ассоциация занимается социологическими и экономическими исследованиями и уже работала на выборах в пяти странах.

«Сегодня АФРИК намеревается подписать меморандум, который придаст нам больше сил, даст больше возможностей, чтобы наш континент стал более конкурентоспособным», —  заявил Матемулане перед подписанием соглашения.

Малькевич в свою очередь отметил, что сотрудничество ФЗНЦ и АФРИК будет выгодно для обеих сторон — Фонд обладает политологической и экспертной школой.

«Надеемся, что в этой синергии родится новый продукт. С 1 января серьезные экономические процессы начнутся для большой части Африки. У нас уже есть их экспертная оценка», — рассказал глава ФЗНЦ.

Фонд защиты национальных ценностей подписал соглашение о сотрудничестве с АФРИК

Малькевич добавил, что совместная работа ФЗНЦ и АФРИК будет включать образовательные проекты и конференции.

«Будут образовательные проекты, конференции, поводы. Скучно не будет, мы это вам гарантируем», — отметил Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, в первый день саммита Россия — Африка подписано соглашение, которое не связано с финансами. Малькевич подчеркнул, что есть еще огромное пространство для сотрудничества России и Африки, и первой ласточкой станет соглашение между ФЗНЦ и АФРИК.

Напомним, саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило инфографику к первому саммиту Россия — Африка.

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