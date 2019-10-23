Главные новости 23 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 23 октября.

Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Елену Малышеву экстренно госпитализировали в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 39 тел в прицепе фуры в промышленной зоне британского города Грейс. Грузовик с 39 трупами нашли в промзоне британского города.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии. Федеральное агентство новостей подводит основные итоги операции Турции и ее значения для урегулирования ситуации в Сирии. Операция Турции «Источник мира» против курдских террористов в Сирии — Итоги на 23 октября.

Активисты, требующие освободить удерживаемых в ливийской тюрьме россиян, возмутились приездом главы ПНС Ливии в Сочи. Россиян возмутил приезд главы террористов ПНС Ливии Файеза Сарраджа на саммит в Сочи.

Активисты поводят акцию у ливийского посольства в Москве с требованием освободить удерживаемых ПНС Ливии россиян. Активисты потребовали освободить россиян, незаконно удерживаемых ПНС Ливии в тюрьме.

В США начали расследование против Facebook. Ранее в Госдуме заявляли, что этот интернет-монополист блокирует неугодные страницы. В США начали расследование против блокирующего неугодных монополиста Facebook.

Депутаты от партии «Слуги народа» раскритиковали однопартийца Евгения Шевченко за участие в программе российского телевидения. Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ.

Яна Рудковская опубликовала в Сети видеозапись со съемок с голубем. В Сети не оценили неоднозначный образ звезды. Подписчики высмеяли Рудковскую за видео с голубем.

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в своем доме в Майами иммиграционной службой США. Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5,4%. Силуанов сообщил о росте зарплат бюджетников в 2020 году.