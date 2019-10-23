Зеленский провалил планы на новый саммит в «нормандском формате», заявил эксперт

Москва, 23 октября. Надежды президента Украины Владимира Зеленского на скорую встречу «нормандской четверки» вряд ли оправдаются, так как Киев не выполнил взятые на себя обязательства. С такой точкой зрения выступил руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Он отметил, что Зеленскому предстояло согласовать «формулу Штайнмайера» и развести силы в Донбассе. Однако украинские власти сорвали разведение сил в Петровском и Золотом, а с «формулой Штайнмайера» началась путаница. Политолог считает, что Зеленский провалил планы на новый саммит в «нормандском формате», и теперь ему приходится делать хорошую мину при плохой игре.

«Встречей с лидерами России, Германии и Франции украинский лидер хочет показать, что он дееспособный президент, способный реально влиять на происходящие в стране события. Но реалии показывают, что Зеленский не способен даже на простейшие политические решения», — сказал Дмитрий Родионов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Родионова, президент Украины оказался не способен влиять на ситуацию. Кроме того, Зеленский повторяет тактику своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко.

Эксперт напомнил, что в Москве считают бессмысленным проводить новую встречу в «нормандском формате» ради самого факта встречи, как это было при предыдущей украинской администрации. По мнению политолога, до выполнения условий, поставленных Москвой, саммит не состоится. Возможно, пройдут телефонные беседы или встречи на более низком уровне, однако переговоров на высшем уровне не будет, резюмировал Родионов.

Как передает «Infox.Ru», ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с германским президентом Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев надеется на проведение нового саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.