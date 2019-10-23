Госдеп рекомендовал главе курдов-террористов не вступать в контакт с РФ и Сирией

Вашингтон, 23 октября. США не будут полностью выводить свои войска с северо-востока Сирии. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента во время встречи с главой объединения курдов-террористов Ильхам Ахмед. При этом чиновник посоветовал главе экстремистов не вступать в контакт с Россией и правительством Сирии.

В настоящий момент Ахмед находится в США. Сообщается, что ее встреча с американским представителем состоялась за несколько часов до того, как Турция и Россия договорились о совместном патрулировании пограничной зоны Сирии.

Интересно, что представители курдских террористических формирований, в состав которых входят боевики ИГИЛ1 (запрещена в РФ), отказались комментировать эту встречу. В Госдепартаменте о ней также ничего не рассказали.

«Демократические силы Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана, попросили американскую сторону либо защитить курдских радикалов, либо полностью покинуть регион, передает The Defense Post. Однако США наносить удары по турецким ВС отказались, так как это могло бы привести к фатальным последствиям.

Издание пишет, что возглавляемая специальным представителем госдепа США по Сирии Джеймсом Джеффри дипломатическая команда Вашингтона неоднократно отговаривала связанный с SDF «Сирийский демократический совет» (SDC) от переговоров с правительством Асада, мотивируя это тем, что выполнение требований Турции по созданию безопасной зоны будет сдерживать агрессию Анкары.

Роль вооруженных формирований курдов в сирийских событиях довольно неоднозначна, но понятно, что их действия во многом координируются США.

Поездка еще одного лидера курдов-террористов Мазлюма Кобани в США, которая может состояться в ближайшее время, подтверждает, что Соединенные Штаты не только не борются с боевиками, но и используют их в своих целях, заявил политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Тем временем в ходе переговоров в Сочи 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили договоренности о совместном российско-турецком патрулировании в Сирии. А также о том, что военные РФ и САР будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары. Отвод должен завершиться в течение 150 часов с 12.00 23 октября.

За это время вооруженные курдские формирования должны полностью покинуть обозначенную территорию и отвести из нее все вооружение. В противном случае оставшимся боевикам грозит уничтожение.

По итогам встречи глав России и Турции руководитель российского МИД Сергей Лавров объявил о прекращении турецкой антитеррористической операции против курдских вооруженных формирований. Операция Анкары в Сирии длилась почти две недели — с 9 по 22 октября.

Напомним, она проводилась против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе и, таким образом, обезопасить сирийско-турецкую границу и позволить сирийским беженцам вернуться на свои территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.