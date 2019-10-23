Крым готовится побить свой рекорд по числу туристов в этом году

Сочи, 23 октября. Почти семь миллионов туристов, в том числе один миллион иностранных гостей, примет Крым в этом году, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей зампредседателя крымского Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Таким образом, по его словам, полуостров побьет свой собственный рекорд. Мурадов обратил внимание, что среди иностранных путешественников — много украинцев.

«Это не только приятно, это свидетельство того, что никто враждебной пропаганде – будто в Крыму танки, оккупация, репрессии и так далее – на самой Украине не верит, — сказал политик в кулуарах форума Россия — Африка в Сочи. – Это вещи показательные: что одно дело – позиция элиты, пропаганда, информационная война и совсем другое – отношение народа».

В ближайшем будущем, как отметил собеседник ФАН, Крым надеется принять и новых гостей из африканских государств.

«Особенно нами интересуется Северная Африка – Египет, Алжир, Марокко. Мы расположены близко к ним, у нас хорошие климатические условия: когда у них особенно жарко, у нас – мягкий умеренный климат. Кроме того, у нас очень серьезная санаторно-рекреационная база, у нас лечат и легочные, и сердечные заболевания, и болезни опорно-двигательного аппарата, и это тоже интересует наших партнеров», – пояснил он.

Как сообщалось ранее, экономический форум Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября при участии лидеров африканских стран и более 3 тыс. бизнесменов.