Премьер Украины ждет проблем с отоплением в случае прекращения транзита газа

Киев, 23 октября. Небольшие украинские города могут столкнуться с проблемами в случае прекращения транзита российского газа. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, если контракт на транзит не будет продлен, украинскую газотранспортную систему придется эксплуатировать иначе, что чревато последствиями.

«У нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них наперед знаем», — отметил глава правительства, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он подчеркнул, что украинские власти в курсе возможных проблем, поэтому никаких внештатных ситуаций не предвидится, передает «Царьград».

Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в этом году, и стороны пока что не договорились о его продлении. Киев требует, чтобы Россия приняла его условия и гарантировала перекачку определенного объема газа. Москва же настаивает на отзыве всех исков против «Газпрома». Только в этом случае она согласна рассматривать вопрос о продлении контракта.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.