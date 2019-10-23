Сирия новости 23 октября 19.30: США способствуют возрождению ИГ*, курды-террористы подозреваются в установке СВУ в Ракке

Сирия, 23 октября. США укрывает в районе «ат-Танфа» боевиков, ведущих дела с «Исламским государством»1. Курдские террористы подозреваются в причастности к организации двух взрывов в Ракке. ВВС Турции осуществляют разведывательные полеты в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в убийстве двух молодых людей на востоке Дейр-эз-Зора; подозреваются в организации двух взрывов в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществляют разведывательные вылеты в районе города аль-Маликия в Хасаке.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Восточном Дейр-эз-Зоре; ввела военные конвои в район города Аль-Бусейра на юго-востоке САР.

Провинция Хомс

Агентство новостей Anna News сообщает о том, что на оккупированной США территории в южной части Хомса был задержан один из боевиков группировки «Магавир ат-Таура», спонсируемой Соединенными Штатами, который занимался контрабандой оружия, переправляя его террористам «Исламского государства». Сведения об аресте джихадиста пока не были подтверждены. Это стало очередным свидетельством того, что США способствуют распространению террористической угрозы в Сирии, незаконно удерживая в изоляции часть территории суверенного государства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что неподалеку от деревни аль-Джарди были обнаружены тела двух молодых людей. Известно, что убитые ранее были задержаны курдскими террористами в районе населенного пункта Абу-Хасан. По какой причине их арестовали, неизвестно. Это повлекло за собой массовые демонстрации населения. Twitter-канал (EuphratesPost) передает, что многие местные жители вышли на улицы, дабы высказать свое недовольство произволом «Демократических сил Сирии»**** (SDF). При этом протестующие потребовали выдать тех, кто причастен к убийству найденных юношей.

Появилась информация о новых боевых вылетах ВВС международной коалиции в оккупированных SDF районах провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AliAlleile), силы западного альянса провели несколько десантных операций, одна из которых была осуществлена вблизи города аль-Хаваидж северо-восточнее Меядина. Официально заявленной целью высадок десанта является поиск «спящих ячеек» «Исламского государства». В то же время медиапортал Masar Press Agency сообщает о прибытии военных конвоев западного альянса в район города аль-Бусейра. Поддержку им оказывают американские военные самолеты.

Провинция Ракка

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в населенном пункте Сулук в северной части Ракки произошел взрыв заминированного автомобиля. По предварительным данным, несколько местных жителей были убиты или получили ранения. Местные активисты полагают, что ответственность за установку СВУ лежит на курдских террористах, в оккупации которых до вчерашнего дня находился город.

Более того, еще один взрыв прогремел севернее Айн-Иссы, в районе, который также недавно оставили Отряды народной самообороны (YPG). По информации Twitter-канала (MasarPressNet), жертвой инцидента стал один из полевых командиров союзных Турции формирований. Напомним, ранее уже поступали сведения о том, что курдские боевики, как и джихадисты «Исламского государства», минируют территории перед отступлением.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (vvanwilgenburg) сообщает о том, что турецкие ВВС осуществляют наблюдение за приграничными районами, которые пока еще находятся в оккупации курдских радикалов. Военные самолеты ВВС Турции провели разведывательные вылеты над окрестностями населенного пункта аль-Маликия. Также здесь были замечены турецкие беспилотники. Напомним, в последующие 143 часа все члены радикальных курдских группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), должны покинуть зону операции «Источник мира» в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией. В противном случае Анкара возобновит наступление.

Между тем поступила уточненная информация о последствиях взрыва в городе Камышлы на севере региона. Как утверждает Twitter-канал (HalabTodayTV), как минимум два человека пострадали в результате детонации джихад-мобиля. Несмотря на то, что медиапорталы, подконтрольные ИГИЛ1, все еще не заявляли о своей причастности к случившемуся, именно боевики террористической группировки подозреваются в организации теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.