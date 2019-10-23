Камерунец оценил форум Россия — Африка в Сочи

Сочи, 23 октября. Участник форума Россия — Африка из Камеруна Тсотшуа Лончи Андре рассказал, почему любит Россию и оценил важность проведения подобных встреч.

23 октября в Сочи стартовал российско-африканский саммит. Его участниками стали делегации 54 африканских государств.

На саммит приехал глава компании Lontchi Saah Travel Тсотшуа Лончи Андре, который привлек внимание журналисов шарфом с символикой «Единой России». Иностранный гость оказался гражданином России, он перехал из Камеруна более десяти лет назад

«Когда я приехал в Россию, я увидел, что здесь люди добрые, открытые, готовые помогать друг другу», – сказал участник форума, его цитирует издание «ПолитЭксперт».

Он высоко оценил формат проведения форума. Тсотшуа Лончи Андре уверен, что африканцам понравится Россия. Для него лично важно, чтобы дружественные отношения между странами укреплялись, а бизнес развивался.

Напомним, что на форуме обсудят широкий круг вопросов, в том числе экономического плана. А это атомные технологии, суверенитет Африки, инвестиционную политику, расширение гуманитарных связей.

Ранее сообщалось, что глава правления ВТБ Андрей Костин предложил африканским гостям найти способы для безопасных межбанковских транзакций.