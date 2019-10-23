Опоры Крымского моста проверяют на прочность гружеными товарняками

Москва, 23 октября. Российские специалисты приступили к проверке прочности и других параметров железнодорожной части Крымского моста, запуск которой намечен на декабрь этого года.

Эксперты смотрят, как различные элементы моста реагируют на разные внешние факторы — атмосферное давление, влажность, температуру воздуха, ветер и волны. Кроме того, изучается реакция опор и пролетов на нагрузку. Для этого на тестовых участках пускают груженые составы.

«Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы фиксируют состояние опор и пролетных строений», — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Эти испытания позволят проверить прочность всех конструкций и сравнить реальные показатели нагрузки с проектными. При этом датчики фиксируют значения не только когда состав едет, но и когда он стоит на месте, трогается с места, разгоняется и тормозит, пишет «Ридус».

Напомним, что запуск пассажирского железнодорожного транспорта на Крымском мосту состоится 9-10 декабря, грузового транспорта — в июне 2020 года. Автомобильная часть Крымского моста была запущена для легковушек и автобусов 16 мая 2018 года, для грузовиков —1 октября. Крымский мост считается самым длинным в Европе и России. Общая протяженность перехода составляет 19 км.